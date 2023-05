La Comisión de Ética del Congreso realizará este lunes 22 de mayo las audiencias en los casos de las legisladoras Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (No Agrupados), quienes han sido acusadas de presunto recorte de sueldos a trabajadores de ese poder del Estado.

Según la agenda de dicho grupo de trabajo, la sesión se iniciará a partir de las 5:00 p.m. en el hemiciclo del Parlamento y a través de la sala virtual Microsoft Teams.

Agenda de la Comisión de Ética para este lunes 22 de mayo. (Foto: Congreso)

En el caso de Magaly Ruiz, su extrabajador Carlos Marina Puscán acusó en “Punto final” al exasesor Johnny Romero Nima de obligarlo a entregar un “aporte voluntario” de 1500 soles mensuales .

Según este testimonio, le cobraban dicho monto por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por Ruíz, y que la parlamentaria estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña electoral pasada.

Producto de esta información, Magaly Ruíz solicitó licencia temporal a la bancada de APP luego de la denuncia en su contra por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Sin embargo, luego negó tener responsabilidad sobre actos cometidos por terceros como Romero

“En conversaciones de terceros no me tengo que meter absolutamente nada. Yo no tengo que responder por terceros, respondo por mi persona. Vengo a decir: ‘no estoy en ese chat, preséntenme las pruebas correspondientes’”, expresó.

Respecto a Katy Ugarte, el pasado 12 de mayo dicho grupo de trabajo aprobó iniciar las investigaciones preliminares contra la legisladora, quien rechazó los cargos y responsabilizar al asesor a través del cual se habrían hecho los cobros irregulares a trabajadores bajo su responsabilidad.

“Niego rotundamente y categóricamente que no existe ningún documento, ni conversaciones, ni testigos, ni prueba que afirme que yo haya descontado o haya hecho un recorte”, señaló. En su caso, votaron 13 a favor, 0 en contra y 1 abstención (María Agüero de Perú Libre).

Según “Cuarto Poder”, conversaciones entre los trabajadores muestran que los contratados como personal técnico del despacho entregaban S/ 300 y los asesores S/ 400 cada uno. Con ello, se llegaba a juntar hasta S/ 2.000 mensuales .

Según señaló el asesor de Ugarte, Wilber Felices Villafuerte, el dinero se entregaba al encargado de prensa del despacho parlamentario. Con lo recaudado se pagaba a medios cusqueños para que difundan noticias positivas sobre la legisladora.