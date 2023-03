La congresista Magaly Ruíz (Alianza por el Progreso) aseguró que pretenden “difamarla” con la denuncia del presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho y afirmó que no tiene que responder por terceros.

En declaraciones a los periodistas, donde no permitió preguntas, aseguró que la denuncia es por un tema de trabajo y dijo que no permitirá que se manche su honra como mujer y madre de familia.

“En conversaciones de terceros no me tengo que meter absolutamente nada. Yo no tengo que responder por terceros, respondo por mi persona. Vengo a decir: ‘no estoy en ese chat, preséntenme las pruebas correspondientes’”, expresó.

“Lo que reclama ahorita [Carlos Marina Puscán] es su reincorporación. Por eso vuelvo a decir, lo está haciendo por un tema de trabajo, pero no le voy a permitir que manche honras. Yo no voy a responder por terceros”, añadió.

En ese sentido, Ruíz Rodríguez rechazó la denuncia de su extrabajador y dijo que fue despedido de su despacho por un tema de rendimiento, razón por la cual se decidió retirarle la confianza.

“Voy a rechazar categóricamente esa mancha hacia mi honra como persona y madre que tiene hijas. Voy a rechazar rotundamente que este señor haya tratado de difamar. Es una denuncia subjetiva con el único objetivo personal en el tema laboral”, subrayó.

“Cuando él fui despedido porque no contamos con la confianza, cuando no hay ese rendimiento dentro del despacho, decidimos evaluarlo y darle por concluida la confianza a este colaborador”, agregó.

Finalmente, Magaly Ruíz aseguró que tras conocer la denuncia, le pidió a Marina Puscán acudir a su despacho para esclarecer los hechos y que decidió bloquearlo porque al indagar en su despacho y la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, sus trabajadores negaron el recorte de sueldos.

“Dejó pasar el tiempo y el día 22 que él muestra un chat, yo le devuelvo la llamada para que sea claro y se acerque a mi despacho y enfrentemos a esa persona con las pruebas correspondientes”, aseveró.

“Me devolvió la llamada y entonces decidí bloquearlo porque al preguntar en mi despacho y la comisión si esto ha ocurrido con quien mencionaba, todos lo negaron rotundamente”, sentenció.

Congresista Magaly Ruíz rechaza denuncia de recorte de sueldos. (Video: Canal N)

El caso

El comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Congreso, denunció que le cobraban S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la legisladora Magaly Ruíz.

Según reveló a “Punto final”, el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, se encargaba del cobro de cupos argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña electoral pasada.

Cabe indicar que según diversos chats a los que accedió la Unidad de Investigación de Latina Noticias, Magaly Ruiz estaba al tanto de la denuncia de Marina Puscán, pero ha mantenido en el cargo a su asesor.