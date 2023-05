Cecilia Vásquez, excoordinadora parlamentaria del despacho de Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) en la ciudad de Trujillo, denunció que ha recibido amenazas e intimidación por parte de la congresista denunciada por presunto recorte de sueldos.

Según narró a “Punto final”, tras declarar ante la Comisión de Ética contra la legisladora el pasado 22 de mayo, personas desconocidas la han buscado en su vivienda y vehículos con placas desconocidas rondan por el inmueble.

Posteriormente, la propia Magaly Ruiz le envió una carta notarial a su extrabajadora donde le exige una rectificación , bajo amenaza de acudir a otras vías.

“Después de haber hecho mi declaración el lunes 22 ante la Comisión de Ética, y hablando la verdad, absolutamente la verdad, ella me pide que yo me retracte de lo dicho. En la cual yo no tengo por qué retractarme señora congresista, por lo dicho, porque es la verdad y usted lo sabe. Es la verdad”, expresó.

“Tampoco le tengo un poco de temor, solamente porque usted tiene poder político, y tengo que tenerle temor por ese poder político. ¡No señora! Hay mujeres, y me da pena que siendo usted mujer haga a una mujer este daño, realmente”, añadió.

La extrabajadora de la parlamentaria reveló además que posee “información delicada” que entregará al Ministerio Público y acusó a Martín Namay, militante de APP, de enviarle mensajes intimidantes por WhatsApp, los cuales luego borró.

“Aquí ante las cámaras y ante todo el Perú digo, si algo le pasa a mis hijos, contra mi vida, la vida de mis hijos, usted es la culpable y responsable. Y también el ingeniero Martín Namay Valderrama”, indicó Cecilia Vásquez.

En mensajes enviados a la exfuncionaria, Namay le dijo: “Todo el mundo sabrá que eres una mentirosa sobre todo los alcaldes, una pena por ti”. También le escribió: “Diga lo que digas eres mentirosa para mí y todo deben saber eso. Lo sentirás cuando lo sepan todos”.

Martín Namay ha sido alcalde del distrito de La Esperanza, en Trujillo. Como autoridad, ha recibido más de una vez la visita de la congresista Magaly Ruíz, quien también ha sido aportante de su campaña política. Hoy se desempeña como gerente general del Gobierno Regional de La Libertad.

Cecilia Vásquez también señala al exburgomaestre, nada menos, de haber participado del presunto cobro, luego que ella se negara a realizar el pago a la parlamentaria. Él negó la acusación.

Cabe indicar que la extrabajadora presentó, el último viernes, ante la Comisión de Ética, que preside la congresista Karol Paredes (Acción Popular), un pedido para que se le otorguen garantías personales ante las autoridades y la Policía de Trujillo.

Víctima de congresista "mochasueldo" denuncia intimidación