El congresista de Acción Popular, José Arriola, se mostró en contra del pedido que presentó el exlegislador de la lampa, Manuel Merino, para que el Parlamento le conceda una pensión vitalicia en su calidad de expresidente, cargo que ocupó por 5 días.

“En lo personal, no estoy de acuerdo con esa solicitud, y de hecho si se debate o se llega a realizar una votación, votaré en contra para que no se dé este beneficio a quien quiera aspirar a la pensión sin que le corresponda”, afirmó a El Comercio.

“[La solicitud] hacia la opinión pública se observa como un aprovechamiento de esta función efímera y que no responde éticamente y dentro de la corrección que debería haber una pensión pública y en el marco de la esencia de una persona. Me parece deplorable , más aún de una persona que presentó un libro donde, según su versión, narra lo que sucedió esa vez [Noviembre del 2020] y él habla de valores que debe tener todo estadista. Pero con esta solicitud, deja mucho que desear ”, argumentó.

Arriola indicó que Merino no ocupó ni un mes en el cargo de presidente de la República. “Él ha trabajado cinco días que representa el 16% del 100% que corresponde a 30 días de trabajo”, indicó.

“De acuerdo a algunos constitucionalistas, la pensión vitalicia solo corresponde a quienes han asumido el cargo de presidente, y los que lo piden solo han asumido las funciones. Puede haber ambigüedad, pero en el aspecto técnico -que yo siempre me he manejado- no le puede corresponder una pensión a una persona que ni siquiera ha cumplido un mes en el ejercicio de su función”, criticó.

En relación a las elecciones internas en Acción Popular que será este sábado 25 de setiembre -y con la coyuntura de la opinión pública sobre Manuel Merino- dijo lo siguiente: “Esperemos que esta fiesta democrática el único ganador sea el partido, después de tantos puyazos que nos han dado, mas que nada por la mala actuación de algunas personas del partido que hasta ocuparon cargos públicos que dejaron mucho que desear”.

A título personal, el parlamentario de la misma bancada, Ilich López, indicó que se debe evaluar si le corresponde o no la pensión vitalicia a Manuel Merino. Sin embargo, agregó que se debe tomar muy en cuenta el “tema ético” .

“Sinceramente no pediría eso [la pensión vitalicia] porque no me parece que debiera de darse en esa posición política. Yo apoyé la vacancia contra Martín Vizcarra, pero no estuve de acuerdo con el nombramiento del correligionario”, agregó.

Consideró que la postura de Manuel Merino debe ser una “llamada a la conciencia” de que si se merece esa pensión vitalicia.

