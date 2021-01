Conforme a los criterios de Saber más

A menos de un mes para que se inicie la última legislatura del Congreso, la bancada de Acción Popular enfrenta un nuevo desacuerdo. Un sector propone que Manuel Merino se convierta en el vocero del grupo y otro reclama que nuevos rostros asuman el protagonismo.

Merino cuenta con el respaldo del sector más conservador de Acción Popular, de acuerdo con fuentes de El Comercio. La decisión se tomará de manera democrática en una reunión que será convocada por el actual portavoz titular, Otto Guibovich, en los próximos días.

En el bolo para asumir la vocería titular también están el congresista Jorge Vásquez y Juan Carlos Oyola, y no se descarta que aparezcan más opciones en los próximos días.

La decisión que tome la bancada influirá en la campaña electoral del partido, en opinión del candidato presidencial de esa agrupación, Yonhy Lescano.

“A los señores parlamentarios les pido reflexión. El señor Merino ha causado mucho daño a Acción Popular y es un elemento que perjudica el proceso electoral que estamos emprendiendo”, dijo en diálogo con El Comercio.

Lescano asegura que la elección de Merino como vocero de la bancada afectaría su candidatura. Pide "reflexión" a los parlamentarios de Acción Popular. (Foto: Facebook de Yonhy Lescano, publicada el pasado 3 de enero).

Merino permanece en Estados Unidos, a donde viajó el pasado 27 de diciembre. En la bancada esperan que se pronuncie a su regreso.

Las posiciones

La opción de que Merino asuma la vocería la dio a conocer el portavoz alterno de la bancada, Ricardo Burga. Para él, “podría ser la mejor opción” porque es el congresista más experimentado del grupo. Merino fue presidente del Congreso y presidente de la República por un breve periodo.

“Ha sido propuesto por varios integrantes de la bancada. [...] Tranquilamente podría liderar”, dijo Burga a este Diario.

Según diversas fuentes del partido, la propuesta es que Merino sea el portavoz titular, mientras que el portavoz alterno sería Francisco Salinas.

Salinas dijo a El Comercio que todo está en evaluación, que todavía “no hay nada concreto”, pero que sí está interesado en asumir la vocería alterna.

“Manuel todavía no se pronuncia. Imagino que tiene interés. [...] Ahora no puedo decir si está en el momento preciso para ser vocero o no. Tendré que analizarlo y debatirlo. Manuel es mi amigo, lo respeto, fue presidente y todo fue constitucional. Es una persona de honor. Sí considero también que quizás haya que darle oxigenación a la bancada”, agregó.

Por su parte, el congresista Leonardo Inga aseguró: “Merino tiene las capacidades para representar a la bancada en la vocería, como también hay otros congresistas que bien lo podrían hacer. [...] Nada le impide postular. No creo que su nombramiento divida la interna, pero hay que hacer una evaluación profunda”.

En esa evaluación, la bancada podría sopesar que Merino fue considerado el personaje negativo del 2020, según una encuesta de El Comercio - Ipsos.

El legislador también es investigado por la Fiscalía de la Nación de manera preliminar. Esta busca determinar si tuvo responsabilidad en la represión policial a manifestantes que marcharon entre el 10 y el 16 de noviembre pasado contra la vacancia presidencial y su asunción como presidente interino.

Imagen tomada el 10 de noviembre, primer día de las protestas en Lima contra la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

El nivel de protagonismo que alcanzó Merino en el 2020 es uno de los motivos que le juega en contra, opinó su compañero de bancada Luis Roel.

“Los voceros tienen que ser congresistas que no hayan estado muy expuestos y que representen una nueva imagen de la bancada. [...] Merino ya tuvo una exposición bastante amplia. Su imagen se ha gastado. Como presidente del Congreso y como presidente de la República se ha visto sobreexpuesto”, dijo a este Diario.

Roel fue uno de los pocos congresistas de la bancada de Acción Popular que se opuso a la vacancia presidencial. Ahora insiste en que el grupo “debe tener una nueva imagen”.

“Tenemos que alinearnos con el partido y empujar el mismo carro, aunque obviamente tengamos nuestras diferencias. El candidato presidencial es Yonhy Lescano y tenemos que coordinar y alinearnos al plan”, consideró.

En la misma línea se pronunciaron sus compañeros de bancada Hans Troyes y Paul García.

Para Troyes, “difícilmente” Merino cumple con el perfil que debe tener el próximo vocero titular de Acción Popular: “Un perfil conciliador, que ayude a la imagen del partido y trabaje en beneficio de todo el país”. Pero aclaró que “tiene el derecho a postular, aunque posiblemente algunos no estamos de acuerdo [con elegirlo]”.

La tercera opción

Paul García informó que el congresista Juan Carlos Oyola también será propuesto como vocero titular. Adelantó que apoyará esa opción, en la que también podría participar Salinas como vocero alterno.

En opinión de García, el próximo vocero “debe tener una propuesta de reconciliación entre el Ejecutivo y el Legislativo, de estabilidad política, de búsqueda de un equilibrio en la cuota de poder, que permita dar a entender a la población que estamos de salida y que queremos dejar el camino allanado para la próximas autoridades”.

Hasta la publicación de esta nota, Merino no respondió a nuestros intentos de comunicación. Volvería a Lima este fin de semana.

