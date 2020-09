La moción de vacancia contra el presidente del Congreso, Manuel Merino, tuvo un rotundo rechazo en la votación: 93 legisladores votaron en contra; 10 a favor y 31 abstenciones. Para la representación nacional, las comunicaciones de Merino con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas no justifican que deje la conducción del Parlamento.

Si el presidente Martín Vizcarra resultara destituido tras el proceso de vacancia, Merino asumirá la presidencia de la República hasta el 2021.

En el Comité Político del partido, no todos ven con buenos ojos que Merino pueda convertirse en el tercer acciopopulista que ejerza la presidencia. En la última sesión, llevada a cabo el jueves pasado, uno de los miembros dijo que “no era el momento, ni el personaje”, según fuentes de este Diario.

En la división de facciones de Acción Popular, Merino pertenece al sector de centro-derecha . Durante la última campaña electoral, contó con el respaldo de Raúl Diez Canseco, quien llegó hasta Tumbes –como parte de un recorrido por la costa norte– para acompañarlo en las caravanas.

Merino también es cercano al excandidato presidencial Alfredo Barnechea, e hizo campaña junto a él en el 2016. Una muestra más de esta relación es que uno de los asesores de Merino en el Parlamento es el politólogo Ibo Urbiola, quien ha sido uno de los principales asesores de Barnechea.

Entre sus asesores también destaca el abogado Jhon Saba Guerra. Él está por el Módulo de apoyo al trabajo de la organización parlamentario, una instancia utilizada para colocar a personal ligado a la Mesa Directiva. En el periodo 2011-2016, Saba fue asesor del despacho del acciopopulista.

Tras acabar ese periodo, Saba fue coordinador parlamentario de la Contraloría General de la República durante la época en la que el hoy legislador Edgar Alarcón –quien difundió los audios de Vizcarra en el pleno– estuvo a cargo.

Manuel Merino asumió la presidencia del Legislativo en un contexto especial: las elecciones complementarias de enero dejaron como resultado un hemiciclo lleno de políticos sin experiencia parlamentaria. Contadas eran las excepciones de legisladores, además de Merino, que habían ocupado una curul antes: Gino Costa, Alberto de Belaunde (Partido Morado), Rennan Espinoza (ex SomosPerú), Martha Chávez, Mártires Lizana, Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), Omar Chehade, Carmen Omonte (APP), José Vega (UPP), Carlos Almerí (Podemos Perú) y Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio).

Campaña del 2016, en Tumbes. Merino acompañó a Alfredo Barnechea en su recorrido. (Foto: Facebook de Alfredo Barnechea)

Merino no solo pertenecía a la primera minoría, Acción Popular, sino que había sido parlamentario en dos periodos y vicepresidente del Congreso. Por ello, fue propuesto como opción multipartidaria a la cabeza de la Mesa Directiva. Desde entonces, ha afrontado un conjunto de cuestionamientos. Aquí recopilamos los principales:

Sesiones presenciales en pandemia

La primera crítica vino casi de la mano con la inauguración del nuevo periodo. La sesión inicial del Congreso se realizó después del inicio de la cuarentena por el COVID-19. En ella, no hubo distancia social ni mascarillas. “No hay tiempo para ensayar. No hay tiempo para improvisar. Ni para fracasar”, dijo Merino en aquella sesión.

En los primeros quince días, el pleno sesionó de forma presencial; y poco después se descubrió casos de contagios de COVID-19 entre parlamentarios de varias bancadas. Merino estuvo poco dispuesto a cambiar la forma de sesionar. “Se le ha pedido a la Dirección de Tecnología del Congreso que nos haga la propuesta. Y se están haciendo los ensayos que permitan ver si es posible que se pueda sesionar de una manera virtual en la Comisión Permanente; en el pleno, no. Es imposible con 130 congresistas, creo que no se podría dar en ese sentido”, dijo en una entrevista con este Diario.

Merino argumentó que no se realizaron sesiones virtuales porque el Reglamento del Congreso no había establecido un mecanismo para realizarlas. Estas recién se empezaron a implementar en mayo, casi mes y medio después del inicio de funciones, y han permanecido así hasta hoy.

Contratos de familiares

El programa “Punto Final” reveló que los familiares de Merino contrataron con el Estado por más de S/200 mil cuando él fue parlamentario en el periodo 2011-2016. Los parientes cercanos de un legislador están impedidos de contratar con el Estado.

Su madre, Elba de Lama, había contratado con el Indeci por S/37.200; y sus hermanos Elba Merino de Lama, con varias entidades, por un total de S/63.500 y Marco Antonio Merino de Lama por S/100.991.

En respuesta a ello, Merino rechazó que él haya influido en las contrataciones celebradas por sus familiares. “No puedo, de ninguna manera, especialmente porque somos 6 hermanos, hacer algo contra la vivencia independiente de mis hermanos. Esto ha sido investigado y archivado por el Ministerio Público”, señaló.

“No he tenido ningún tipo de injerencia. Sí, es cierto que hay una limitante, naturalmente quien tiene que responder son ellos (los familiares) porque a ellos les corresponde. Pero debo precisar que no hubo uso de influencia, no es que un congresista llamó para que ellos puedan ejercer un cargo”, manifestó Manuel Merino.

A ello, Merino añadió que estos temas fueron investigados por el Ministerio Público y archivados, pues los contratos empezaron mucho antes de que él sea elegido.

Plenos de madrugada

Este Congreso hizo un cambio en la tradición parlamentaria. A lo largo de varias semanas, dejó de realizar las sesiones del pleno los días jueves, y empezó a hacerlo los viernes. Varias sesiones se extendieron hasta la madrugada, incluyendo votaciones claves como el voto de confianza al Gabinete de Pedro Cateriano y la modificación de la inmunidad para parlamentarios y altas autoridades públicas.

“Se nos está pretendiendo vender la imagen que entre gallos y medianoche aprobamos proyectos cuando en realidad es producto del trabajo y el esfuerzo de cada uno de los parlamentarios que viene realizando en las sesiones que venimos teniendo todas las semanas”, sostuvo en el Congreso.

Luego de las críticas al pleno sobre las modificaciones a la inmunidad parlamentaria, no han tenido jornadas tan extensas. Se les cuestionaba por la poca transparencia que representa tomar decisiones cuando todo el país duerme.

Presión por el ministro de Educación

Luego de que no recibiera la confianza del Congreso, Pedro Cateriano lanzó acusaciones. La más seria fue contra Merino: “El presidente del Congreso me llamó por teléfono a la Presidencia del Consejo de Ministros y me dijo que quería hablar urgentemente conmigo. Fui a su despacho, días antes de esto [la presentación ante el pleno] y me dijo, en privado, en la oficina de la Presidencia del Congreso, que no había consenso para extenderme el voto de confianza por la presencia y ratificación del ministro de Educación”, dijo en una entrevista con este Diario.

El entonces primer ministro sintió esto como un condicionamiento que se le ponía al Ejecutivo para que el Congreso le otorgue un voto a favor. En esos días, en el Parlamento se habían presentado mociones de interpelación a los ministros de Educación, Martín Benavides, y de Economía, María Antonieta Alva.

Merino rechazó la insinuación de que se haya tratado de un chantaje. “(Cateriano) sabía que traía un gabinete que no estaba totalmente renovado y una mochila pesada de dos ministros que habían repetido (con interpelaciones pendientes) y un ministro que no tenía experiencia. Esa advertencia la conocía él, no había nada oculto”, respondió Merino en una conferencia.

En el caso de Benavides, no se llegó a presentar una moción de censura, pero en el caso de Alva, sí, la cual fue rechazada ayer.

Llamadas a las Fuerzas Armadas

En el día que se difundieron los audios de Vizcarra, Merino se comunicó con con el comandante general de la Marina, el almirante AP Fernando Cerdán, e intentó hacerlo con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general EP César Astudillo. De acuerdo a IDL-Reporteros, Merino habría indicado a Cerdán que, “en el marco de la Constitución”, se iba a llevar a cabo un proceso que podría terminar con la vacancia del presidente de la República y su reemplazo por el propio Merino.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, rechazó que se pretenda involucrar a las Fuerzas Armadas en estos hechos. “La actitud del presidente del Congreso ha sido temeraria al pretender involucrar a las FF.AA. en un proceso político. Nuestras FF.AA. continúan firmes y cumpliendo su rol constitucional”, dijo Chávez.

Merino admitió que llamó a jefe de la Marina, pero negó un intento de complot contra Vizcarra. “Se ha tratado confundir a la población haciendo creer que existe un complot, que hemos tratado de pedir apoyo o comprometer a las Fuerzas Armadas. Es falso, lo rechazo de plano, como ciudadano responsable, como miembro de un partido democrático como Acción Popular”, dijo.

Difusión de audios de Vizcarra

El jueves pasado, Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó, ante el pleno del Congreso, tres audios grabados en el entorno del presidente Vizcarra.

El Frente Amplio presentó una moción de vacancia contra Merino por haber permitido la reproducción de los audios en lugar de que se incorporen a la investigación que ya había en curso.

Merino, en su defensa, dijo: “los que queremos a este Parlamento no debemos permitir que nos pretendan dividir, porque ustedes son conscientes, las nueve bancadas que nos acompañan el día de hoy, la bancada del Frente Amplio que ha presentado la moción de censura, es una moción de censura que nos debilita como institución”.

La moción fue rechazada por la mayoría del pleno. Varios parlamentarios señalaron que no lo hicieron en defensa del presidente del Congreso, sino de la institución.

Más datos:

En su calidad de presidente del Congreso, Merino no ha suscrito muchos proyectos de ley. Uno de los pocos que presentó le valió muchas críticas, pues proponía la realización de comicios internos en lugar de primarias. El argumento era que la coyuntura ocasionada por el COVID-19 dificultaba realizar primarias. Además, en esta iniciativa se señalaba que el porcentaje de mujeres u hombres no podía ser inferior al 45%, pero no incluía la alternancia, tema que se iba a debatir como parte de la reforma política.

