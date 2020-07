El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, calificó al primer ministro, Pedro Cateriano, como una persona “dialogante” tras sostener este jueves una reunión en el Palacio Legislativo.

“Me parece que es una persona dialogante. Tiene aspectos políticos naturales que creo que lo caracterizan siempre, pero creo que en este momento lo que se necesita es mucho diálogo, mucha comunicación”, afirmó en entrevista con Canal N.

Merino de Lama consideró que la designación de Pedro Cateriano al frente del Gabinete Ministerial “le da un aire al gobierno” del presidente Martín Vizcarra y reiteró la disposición del Congreso de continuar apoyando en las acciones del Ejecutivo.

“Tenemos que recordar que Cateriano, independientemente, sin estar muy pegado al gobierno, ha sido un serio crítico de algunas actitudes propias del presidente [Martín] Vizcarra. Entonces, en consecuencia, poner a una figura de esa naturaleza sí creo que le da un aire al gobierno, que ya tiene fecha preestablecida para las elecciones”, afirmó.

“En nuestro caso, como se lo hemos expresado hoy junto a la Mesa Directiva, seguiremos con la predisposición de apoyar al gobierno, seguiremos con la predisposición de hacer una agenda única que nos permita colaborar”, agregó.

Asimismo, el titular del Parlamento indicó que convocará a una sesión de la Junta de Portavoces entre este viernes y el lunes de la próxima semana, a fin de comunicar los planteamientos del primer ministro y acordar una fecha para la presentación del Gabinete por el voto de confianza. Esto podría propiciar el retroceso respecto a algunos pedidos de interpelación contra ministros de Estado.

“El primer ministro nos ha pedido que él quiere estar en el Congreso antes del 28 de julio. El día de hoy [jueves] nos dijo el 23 y yo le expliqué que ya tenemos programada una sesión descentralizada que vamos a hacer en Arequipa. [¿Podría ser el 24?] Podría ser [...] En esa Junta de Portavoces debo acordar para darle esa posibilidad a que el primer ministro asista al Congreso y creo que, si sucediera así, porque vamos a hacer ese esfuerzo de darle esa tregua, [aunque] no es una tregua porque es su responsabilidad, eso podría [desarticular] los pedidos de interpelación, con excepción del ministro de Educación porque ya está presentada [la moción]”, explicó Merino.

Finalmente, el titular del Legislativo indicó que “nunca” han estado “divorciados” del Ejecutivo y aseguró que mantuvo una “buena comunicación” con el ex primer ministro Vicente Zeballos.

“Nunca hemos estado divorciados, yo he tenido muy buena comunicación con Zeballos, lo que sucedía, y eso se lo dije a Pedro Cateriano, es que Vicente Zeballos iba a las reuniones que sosteníamos y las cosas que acordábamos para hacer una agenda común quedaban en la conversación y no se aterrizaba en temas definitivos […] y hoy lo hemos conversado con Caterino, en la necesidad de hacer una agenda común, en no dejarlo solo en la conversación”, refirió.

