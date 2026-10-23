Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, cuestionó que no se hayan aprobado los 66 puntos en el pedido de facultades. (Foto: Congreso)
Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, cuestionó que no se hayan aprobado los 66 puntos en el pedido de facultades. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, cuestionó a los congresistas de oposición que evitaron que se apruebe el pedido original de facultades legislativas. Evaluó que el hecho de solo haber aprobado el 40% de los 66 puntos genera una insatisfacción en el Ejecutivo.

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