El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, cuestionó a los congresistas de oposición que evitaron que se apruebe el pedido original de facultades legislativas. Evaluó que el hecho de solo haber aprobado el 40% de los 66 puntos genera una insatisfacción en el Ejecutivo.

“Hemos pedido 66 puntos en las facultades. Nos han aprobado 40%. Mostramos nuestra gran insatisfacción ante este accionar de de algunos diputados y senadores que no han permitido y no le han dado la oportunidad al país para que pueda agilizar diversos procesos de inversión para poder atender de manera mucho más rápida a la población”, dijo a RPP.

El Senado aprobó en el pleno ampliar lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados. A los 20 puntos originales, y tal y como decidió la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, se incluyeron 7 adicionales.

Vinelli dijo que específicamente sobre su sector se dejaron afuera dos puntos: uno sobre gestión de recursos hídricos y otro sobre la agilización en el otorgamiento de títulos de propiedad.

El ministro dijo que ahora buscarán otros mecanismos para atender más rápido a la población. Esto incluye la presentación de dispositivos legales.

“En el siguiente Consejo de Ministros los diferentes sectores van a estar presentado los decretos legislativos respecto a lo que nos han aprobado, y los proyectoss de ley en las siguientes semanas vamos a presentar algunos”, precisó.