El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, cuestionó a los congresistas de oposición que evitaron que se apruebe el pedido original de facultades legislativas. Evaluó que el hecho de solo haber aprobado el 40% de los 66 puntos genera una insatisfacción en el Ejecutivo.
TE PUEDE INTERESAR
- Pleno del Senado aprueba 27 facultades: ¿Qué bancadas votaron de forma dividida?
- Partido del Buen Gobierno: senadores que votaron a favor de otorgar las facultades afrontarán medidas disciplinarias
- Luis Galarreta: “Lo que quieren es el fracaso de quienes creemos en democracia, la institucionalidad y la libertad”
- Diputado César Holguín presenta un proyecto para derogar ley que regula el derecho de referéndum