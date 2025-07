La congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) fue acusada nuevamente por presunta invasión, esta vez en Chiclayo, donde bloqueó una vía pública con un cerco perimétrico para ampliar su propiedad, según reveló “Cuarto Poder” este domingo.

De acuerdo con el dominical, el predio de más de 2 mil metros cuadrados, que le pertenece a la legisladora y a su esposo, Elver Díaz Braso, interrumpe una calle y parte de un centro educativo en el distrito de Pimentel.

“Lo que hemos encontrado en el campo es una obstrucción de vía por un cerco de triplay en un lado frontal, pegado al colegio Ceibos. Es la continuidad de una calle”, dijo al programa Leonor Plaza, arquitecta de la Municipalidad de Pimentel.

Tras un reporte técnico y un informe de campo in situ, se constató que la vía estaba obstruida por aproximadamente 150 metros cuadrados en la zona.

Según documentación oficial del municipio distrital, la congresista fue notificada mediante la resolución de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural en noviembre de 2022.

En dicha resolución, se resolvió ordenar la demolición de lo construido en un plazo no mayor a 2 días calendarios por construir sin licencia de construcción y ocupar vía pública.

“Se resuelve: imponer la sanción administrativa de demolición a la administrada María Grimaneza Acuña Peralta por haberse acreditado su responsabilidad en la construcción de cerco perimétrico del predio de su propiedad ubicado en la Mz. W, lote 7, en la habilitación urbana El Santuario, distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo”, dice la resolución de Gerencia Territorial e Infraestructura de la Municipalidad de Pimentel

“(...) la demolición deberá comprender todo elemento que afecte la continuidad de la vía pública y el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Todo, bajo el propio costo de la administrada”, agrega el documento municipal.

Sin embargo, casi tres años después, el cerco que restringe la calle seguía intacto. Además, el actual alcalde de Pimentel, Enrique Javier Cacho Navarro Sousa, es militante de Alianza para el Progreso, el partido de María Acuña.

Se defiende

La semana pasada, María Acuña afirmó que los vecinos de Surco, donde invadió un parque, toman posesión de los jardines bajo supuestos “acuerdos”. En esta ocasión, manifestó que en Chiclayo se invaden espacios públicos “por seguridad”.

“Tú no puedes estar diciendo cosas que no son ciertas. No puedo permitir que tú estés diciendo que yo soy una congresista que invado las áreas públicas”, expresó en un primer momento a “Cuarto Poder”.

“Háblame de qué área, de qué lugar estás hablando porque la urbanización, en la cual soy propietaria en la urbanización santuario, tiene bastantes salidas y entradas que los vecinos protegen por inseguridad”, añadió.

Tras saberse descubierta, la tarde del viernes 18 de julio, el mismo día en que fue abordada por el dominical, una grúa demolió la invasión de la vía pública atribuida a la congresista María Acuña. El vehículo no pertenecía a la Municipalidad de Pimentel.