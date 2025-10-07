La congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) cuestionó el operativo llevado a cabo por la Municipalidad de Surco contra su vivienda el pasado 3 de octubre para recuperar espacios públicos al asegurar que no es “invasora” y que los parques “son privados”.

En declaraciones a Canal N, calificó de “abuso” la intervención municipal e insistió en que el terreno lo adquirió como tal a su anterior dueño y la construcción data de hace más de 50 años.

“Lamentable el abuso del alcalde de Surco. Venimos en este tema porque se le ha dicho que la casa se compró al anterior dueño, ha sido construida hace más de 50 años y tal como está se le había comprado con el retiro, que no solamente es del propietario anterior, sino de todos los vecinos”, expresó.

“Los vecinos han salido a manifestarse que no son invasores, porque los parques son privados. Este proyecto de estas casas no ha sido a través de la municipalidad, sino del Ministerio de Vivienda en el año 1970, más o menos”, agregó.

En ese sentido, Acuña Peralta pidió que la comuna de Surco revise la escritura pública y la licencia de construcción que se le entregó luego de la compra del inmueble.

“Si mi casa está dentro de la propiedad que el anterior dueño me había vendido, se tiene una escritura, una licencia de construcción, espero que lo revisen”, subrayó la parlamentaria de APP.

El caso

Como se recuerda, el pasado 3 de octubre la Municipalidad de Surco recuperó el espacio público que había sido invadido por la congresista María Acuña en un parque de ese distrito.

Según informó Canal N, obreros de la comuna distrital procedieron a retirar las estructuras que ocupaban parte del parque número 17, ubicado en la urbanización Los Álamos de Monterrico.

Si bien Acuña Peralta hizo una restitución voluntaria del área ocupada y comunicó del hecho a la municipalidad, el equipo técnico de catastro verificó que existía un faltante de 66 metros, el cual ha sido recuperado.