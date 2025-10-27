La Municipalidad de Surco denunció ante la Comisión de Ética del Parlamento a la congresista María Acuña (Alianza para el Progreso) por la invasión de un parque público en ese distrito y la agresión a funcionarios ediles que intentaron recuperar dicho terreno.

Según el documento al que accedió este Diario, se solicita al presidente de dicho grupo de trabajo del Poder Legislativo, Elvis Vergara (Acción Popular), admitir a trámite la denuncia contra Acuña Peralta.

Asimismo, enfatiza que luego del procedimiento correspondiente, “sancionar ejemplarmente” a María Acuña por supuestas “infracciones a sus deberes éticos”, previstos en el reglamento del Congreso.

Detalló que en los operativos de recuperación de espacios públicos, llevados a cabo el 11 y 23 de octubre, un grupo de personas que se encontraba al interior del inmueble lanzó ladrillos contra el personal municipal.

En tanto, otras personas empujaron a los funcionarios ediles para entorpecer la intervención, identificándose entre ellos a Elver Diaz Bravo (61), esposo de la parlamentaria, obligando a suspender las acciones.

Del mismo modo, se precisa que María Acuña sigue ejerciendo de hecho la posesión directa del predio, perteneciente a la empresa inmobiliaria Los Alizos E.I.R.L., de la cual la legisladora es titular.

“Por tanto, si bien la titularidad formal del inmueble recae en una persona jurídica, específicamente en una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, la Congresista es quien habita dicho inmueble, es la poseedora inmediata del mismo y responsable del personal que la asiste en el predio; lo que hace atribuible a su esfera personal y ética las conductas observadas en torno a la ocupación indebida de un área pública, la resistencia a la actuación municipal y los actos de violencia ejercidos desde el inmueble contra funcionarios ediles en pleno cumplimiento de sus funciones”, acotó.

También advierte que aunque las acciones de violencia no fueron ejecutadas directamente por ella, fueron realizadas por sus dependientes o personas bajo su dirección, quienes actuaron en defensa de su posesión y bajo sus órdenes, “configurando una responsabilidad ética derivada de su condición de propietaria de hecho y autoridad pública”.

Por ello, la comuna de Surco concluye que la conducta de María Acuña vulnera, entre otros, los principios de honradez, bien común e integridad.

Denuncia presentada ante la Comisión de Ética contra María Acuña.

“El comportamiento de la Congresista en la defensa de una posesión ilegal para beneficio propio vulnera claramente estos deberes”, enfatiza.

“Solicitamos a Ud. Señor Presidente de la Comisión de Ética del Congreso de la República, se sirva admitir a trámite la presente denuncia, y luego del procedimiento correspondiente, sancionar ejemplarmente las conductas que afectan el buen nombre de poder el Estado que Ud. Representa”, sentenció.

La llama “invasora”

Por su parte, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, dijo al programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio calificó de “invasora” a la congresista María Acuña por ocupar terrenos que son de uso público, con lo cual -según dijo- es una “persona fuera de la ley”.

Cuestionó que la hermana de César Acuña haya ejercido “actos de violencia” contra funcionarios municipales de Surco y dijo que se interpondrá una denuncia contra la parlamentaria, aunque desconoce si prosperará.

“Cuando fuimos, medimos, le indicamos con una flecha pintada en su casa que tiene que retroceder hasta aquí, y ahí es cuando ella se ha resistido, ella ya no puede argumentar que no sabía, ella ya sabe, ya fue notificada, ella es hoy día, una invasora de áreas comunes, es una persona fuera de la ley”, manifestó.

“En vez de entregar terrenos, está usando actos de violencia contra funcionarios públicos y que puede haber ocurrido una desgracia arrojando ladrillos desde el tercer piso de su casa. Eso no lo vamos a permitir, vamos a interponer esta denuncia en Ética y vamos a tomar otras acciones”, añadió.

El burgomaestre adelantó que se tomarán otras acciones, a fin de que la congresista de APP devuelva el terreno ocupado en un parque público de ese distrito.

“La señora no va a poder dormir tranquila en su casa porque nosotros vamos a recuperar esos terrenos y estamos muy ofendidos y muy molestos por esas acciones que ha hecho de violencia contra los empleados municipales y ella como invasora que es va a tener que devolver esos terrenos cueste lo que cueste y nosotros no vamos a parar hasta que se cumpla ese objetivo”, anotó.