La fiscalía allana la casa y la oficina de la congresista María Agüero (Perú Libre), investigada por presuntamente obligar a los trabajadores de su despacho parlamentario a entregar parte de sus salarios, caso conocido como ‘mochasueldos’.

Según pudo conocer este Diario, los fiscales llegaron a la vivienda de la parlamentaria en el distrito de Breña. A la par, otro grupo ingresó a sus oficinas en la sede principal del Congreso de la República.

Representantes de la fiscalía y agentes de la Policía llegaron hasta la casa de María Aguero en el distrito de Breña

La legisladora es acusada de, supuestamente, haber pedido a los trabajadores a su cargo que le entreguen el 10% de su remuneración mensual, según denunció el programa “Punto Final”.

La congresista de Perú Libre se pronunció en sus redes sociales para cuestionar la investigación periodística y atacar al mencionado medio de comunicación.

La “unidad de investigación” de Latina es un centro de espectáculos y cortinas de humo que juega en pared con la caviarada de la fiscalía, no sorprende un allanamiento ya que así opera la instrumentalizacion de la justicia. Por una verdadera justicia, Nueva Constitución. — María Agüero Gutiérrez (@MariaAguerogut1) November 5, 2024

En el informe periodístico se mostró, además, que Edson Flores Valencia, coordinador parlamentario de Agüero en Arequipa, recibió transferencias bancarias por S/ 27.150 de César de la Cruz, exasesor de la congresista.

Este último es acusado de recolectar el dinero que los trabajadores parlamentarios del despacho de María Agüero fueron obligados a entregar.

De acuerdo con “Punto Final”, solo en el 2022, De la Cruz transfirió a Flores montos de S/ 2.800 en septiembre, S/ 1.900 en octubre, S/ 1.050 y S/ 2.500 en diciembre. Luego, en el 2023, S/ 3,400 en enero y S/ 15.500 en febrero (en cinco partes).

Flores es militante de Perú Libre y hombre de confianza de Agüero en Arequipa. Trabaja en la casa de la congresista y está bajo sus órdenes desde noviembre de 2021, con un sueldo de S/3.000 mensuales.

Niega acusaciones

Tras conocerse la denuncia, y las transferencias a su exasesor, María Agüero señaló que a ella “no llega nada”.

“Pregúntele a mis trabajadores. A mí nadie me transfiere nada. [...] A mí no me llega nada. Nada de eso. Mis cuentas son transparentes. Si los tiene entrevistados, denúncielo”, dijo al dominical en aquella oportunidad.

No obstante, horas antes de que “Punto Final” difundiera la denuncia, los trabajadores de Agüero difundieron una carta pública en la que negaron sufrir recortes.