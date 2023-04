La Comisión de Ética ha iniciado las indagaciones preliminares contra la congresista María Cordero Jon Tay, denunciada por haber recortado sueldos a trabajadores del Poder Legislativo tal y como se informó en un reportaje periodístico el último domingo, según informó la presidenta de este grupo de trabajo, Karol Paredes.

En declaraciones a Andina, la legisladora aseguró que le equipo técnico de la comisión había decidido iniciar de oficio las investigaciones contra Cordero Jon Tay tras el informe del domingo, pero decidieron atender la denuncia planteada por Patricia Juárez para acelerar el proceso.

“Ayer la congresista Patty Juárez presentó una denuncia de parte y para ganar tiempo, tomamos la denuncia por mesa de partes para hacer inmediatamente la notificación [...] Estamos iniciando la indagación preliminar sobre el caso específico de la congresista Cordero”, informó.

De haber procedido con la indagación de oficio, recién se habría podido notificar luego de una sesión de la comisión en la cual se informara sobre esto, lo que implicaría que recién el miércoles podrían haber notificado a María Cordero.

Paredes detalló que en la Comisión de Ética en total hay cinco procesos contra legisladoras por denuncias de recortes de sueldos. Magaly Ruiz y Heidy Juárez están en investigación, mientras que Katy Ugarte y Rocío Torres están en proceso de indagación preliminar por decisión tomada de la comisión el lunes pasado.

“María Cordero está en indagación preliminar porque ayer recién la notificamos. Estos son los cinco casos que tenemos y que efectivamente estamos cumpliendo con el debido proceso para que no haya observaciones de parte”, garantizó.

El proceso de indagación preliminar tiene un plazo de unos 20 días para luego pasar a una investigación formal por decisión del pleno de la Comisión de Ética y sus 17 integrantes.

Un reportaje de “Punto final” informó el último domingo que un extrabajador parlamentario reveló cómo María Cordero Jon Tay exigía que le entregue el 50% de su sueldo, y luego un 75% del total de su remuneración que ascendía a 9 mil soles bajo la excusa de que necesitaba el dinero para pagar compromisos de la campaña electoral.

“Vamos al cajero entonces. No sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito (el dinero). Eso es el tema. Las operaciones no esperan. Y son personas que me han ayudado en campaña. O sea, yo ya quedé, no puedes estar mañana, mañana, mañana. Así no son las cosas, porque a ti ya te depositaron. Ya, vamos al cajero de una vez”, se oye en un audio atribuido a Cordero Jon Tay.

El exasesor, que trabajó en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango Tumbes, explicó que un intermediario se encargó de las coordinaciones y cobros. Este personaje, afirmó, era Braden Paredes Calla, técnico del área de Archivo del Congreso.