La Comisión de Ética sesionará de manera extraordinaria el martes 18 de abril a las 18:30 horas para proponer la denuncia de oficio contra la congresista María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular).

Como se recuerda, la parlamentaria fue acusada de recortar las remuneraciones de sus trabajadores de confianza. Una serie de audios difundidos este domingo por “Punto Final” muestran un pedido explícito de dinero de la legisladora.

La Comisión de Ética, sesionará de manera extraordinaria el martes 18 a las 18:30 horas para proponer la denuncia de oficio contra la congresista Maria Cordero Jon Tay, ante la grave denuncia de recorte de remuneraciones de sus trabajadores de confianza. — Comisión de Ética Parlamentaria (@comision_etica) April 17, 2023

El audio data del 29 de agosto del 2022 y fue grabado en la camioneta de la parlamentaria y con una conocida radio local de fondo. En el clip se escucha que la parlamentaria no aceptó un no como respuesta.

MIRA AQUÍ: Fiscalía abre investigación a congresista María Cordero Jon Tay por presuntos cobros irregulares a trabajadores

“Así como tú tienes cuentas yo también tengo cuentas, yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todo están empeñadas, tengo que sacarlas”, manifestó.

“¿Acaso tú me has ayudado? ¿Tú me has puesto tela, 100 mil dólares? Yo me he gastado más de 300 mil dólares en la campaña. Y, cómo crees tú. Vendí mi carro, mis alhajas la empeñé […] O sea tú crees que yo de la locura no más estoy así. No es locura. Yo estoy empeñada, vuelvo a repetir. Pago también del departamento. Pago de donde vivo y de donde vive mi mamá. Pago mis víveres y sus medicinas”, agregó.

El trabajador afectado, que laboró en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango - Tumbes, dijo al programa que la legisladora fujimorista le exigía pagarle el 50% de todo lo que ganaba (su sueldo de asesor era de casi 9 mil soles). Es decir, tenía que pagarle entre 4 mil 500 o 5 mil soles por un lapso de seis meses.

Al ser consultada sobre el tema, María Cordero dijo desconocer quién es Braden Alexander Paredes Calla, técnico del área de Archivo del Parlamento y señalado como intermediario en el recorte de sueldos.

El último viernes 14 la Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Cordero como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos cobros irregulares que habría realizado a los trabajadores de su despacho.

Cordero Jon Tay es congresista de la República por la región Tumbes. Fue elegida en los comicios generales del 2021, donde alcanzó 2194 votos. Se trata del quinto caso de un parlamentario en ejercicio que es investigado por un hecho así.