La Fiscalía de la Nación realizó diligencias para recabar información en el Congreso de la República, como parte de la investigación seguida contra María Cordero (Fuerza Popular) por el presunto delito de concusión.

El último viernes 14 el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Cordero Jon Tay por presunta concusión, y contra Braden Paredes, quien trabaja en el área de Archivo del Congreso, por supuestamente ser cómplice del mismo delito.

Como se recuerda, un exasesor de la legisladora denunció que esta le exigió el 50% de su salario mensual, que era de alrededor de S/ 9.000 . Y en diálogo con “Punto Final”, mostró grabaciones de las conversaciones que sostuvo con ella.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, se escucha en un audio atribuido a María Cordero. En otra parte de audio se escucha: “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”.

De acuerdo con el denunciante, le pagó entre S/ 4.500 y S/ 5.000 mensualmente, con la condición de que a partir del sexto mes dejaría de hacerlo. Los depósitos los realizó – según la acusación- a la cuenta de Paredes Calla.

El audio data del 29 de agosto del 2022 y fue grabado en la camioneta de la parlamentaria y con una conocida radio local de fondo. En el clip se escucha que la parlamentaria no aceptó un no como respuesta.

“Así como tú tienes cuentas yo también tengo cuentas, yo también debo. Para la campaña yo me he empeñado. Hasta mis alhajas de oro. Ya no me pongo nada de oro, todo están empeñadas, tengo que sacarlas”, manifestó.

Cabe indicar que la Procuraduría General del Estado (PGE) también presentó este lunes una denuncia contra la congresista de Fuerza Popular por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y alternativamente, por concusión en agravio del Estado.