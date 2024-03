El pleno del Congreso de la República postergó para una próxima sesión la votación del informe final que plantea acusar por el delito de concusión a la suspendida legisladora María Cordero (No Agrupados), así como su inhabilitación por 10 años por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.

Así lo informó el presidente de ese poder del Estado, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), luego de que se convocara a Junta de Portavoces por fallas en el sistema de votación.

“Por acuerdo unánime de la Junta de Portavoces, se suspende la presente sesión hasta el día de mañana a las 10 de la mañana, dejando constancia que los señores acusados convocados para esta sesión serán notificados nuevamente para que en una próxima sesión puedan ejercer su derecho de defensa”, señaló.

Hasta antes de la suspensión la votación se llevaba a cabo de manera nominal y había votado en abstención José Balcázar (Perú Bicentenario) y Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial).

En tanto, votaron en contra Guido Bellido (Perú Bicentenario), Luis Cordero (No Agrupados) y parte de la bancada de Acción Popular: Luis Aragón, Raúl Doroteo, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinoza.

El informe final fue sustentado por Susel Paredes (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) y también recomienda su suspensión en el cargo mientras dure la investigación en su contra en la Fiscalía de la Nación.

Cabe indicar que en diciembre pasado –por 90 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones- la representación nacional aprobó suspender por 120 días a Cordero Jon Tay por este caso.

A María Cordero se le acusa de haber realizado cobros irregulares a trabajadores de su despacho durante el 2022. En una serie de audios se escucha a la congresista exigir los pagos a sus trabajadores de manera inmediata.

“A ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, se escucha en un audio atribuido a María Cordero. La exintegrante de Fuerza Popular también es investigada por la fiscalía por este hecho.

En otra parte de audio imputado a Cordero, se escucha: “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”.

A la legisladora también se le escucha exigir dinero porque presuntamente debe devolver favores que recibió durante la campaña electoral.

“Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estarte diciendo a cada rato. Yo lo necesito porque José se va a operar. Y los señores estos están enfermos. Enfermo José, enferma su esposa. Y ellos me han ayudado. Ellos deberían estar sentados acá como asesor 1, asesor 2, técnicos. […] y no ustedes. Ellos sí me ayudaron en la campaña y hay un compromiso con ellos”, dijo.

Los depósitos los realizó -según la acusación- a la cuenta de Braden Paredes Calla, quien trabajaba en el área de Archivo del Congreso. Además, en su testimonio ante la Comisión de Ética, Rafael Cabrejos Vela, extrabajador de Cordero Jon Tay, confirmó que la legisladora no agrupada le recortó un total de 80 mil soles durante el tiempo que laboró para ella.