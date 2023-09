La congresista María Cordero Jon Tay (no agrupada), una de las acusada de recortar sueldos a sus trabajadores, ha vuelto a conseguir que se postergue su proceso dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al pedir por tercera vez que se reprograme su presentación para ejercer su defensa.

En la sesión que se llevó a cabo este viernes 15 de setiembre, se informó que la parlamentaria envió un oficio para pedir que se reprograme la audiencia porque no iba a asistir por “motivos de salud”.

María Cordero pide por tercera vez reprogramar su audiencia ante la subcomisión.

La presidenta de la subcomisión, Lady Camones (APP) solicitó al relator que recuerde todas las veces que Cordero Jon Tay ha solicitado que es postergue su presentación.

Fue así como se informó que, en total, ha pedido en tres ocasiones que se reprograme su audiencia para ejercer su derecho a la defensa desde el 16 de junio hasta la fecha.

Ante esto, Camones dispuso que la audiencia siga ya que el reglamento permite que los procesos continúen aún con la inasistencia de los acusados. Por esto le dio la palabra a Martha Moyano (Fuerza Popular), como demandante.

“Para no dar pretextos a la defensa respecto de la denuncia, siendo yo miembro ahora de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, me voy a detener ahí, solo señalando en qué aspectos presenté la denuncia y esperando que continúe [...] Me ratifico en la denuncia”, fue lo que señaló Moyano.

Tras un debate posterior, Camones dispuso a propuesta de Susel Paredes (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) que la siguiente sesión sea el martes 3 de octubre a las 5:45 p.m.

Para esa fecha, se citará por “última vez” a María Cordero para garantizar su derecho a la defensa, ya que su descanso médico es del 14 al 23 de setiembre y porque la semana del 25 al 29 de setiembre es de representación.

Cabe recordar que los audios en los que se oye a María Cordero exigir a sus trabajadores que le destinen parte de sus sueldos fueron difundidos en abril de este año, hace unos cinco meses.