La integrante del Congreso de la República disuelto, María Elena Foronda (Frente Amplio), dirigió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, solicitándose proceder de acuerdo a sus atribuciones. Esto al referirse a la presunta suplantación de su voto durante la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) el último lunes en el pleno.

En su escrito, la representante del Frente Amplio hace un resumen de lo ocurrido aquel día y afirma: “Lo descrito quiere decir que se suplantó mi voto hasta en dos oportunidades, perpetrándose así un delito contra la fe pública…”.

Asimismo, pide a Ávalos tomar acciones en base al artículo 99 de la Constitución Política del Perú, referido a los funcionarios que pueden ser acusados ante el Parlamento.

La primera ocasión de la presunta suplantación, precisa Foronda, se dio durante la votación por el candidato Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente. En este caso, en su escaño se marcó el voto a favor (verde).

La segunda, en la elección del postulante Manuel Sánchez Palacios, en la que supuestamente ella habría marcado en abstención (ámbar).

Cabe señalar que un video muestra a Manuel Dammert, de Nuevo Perú, como la única persona que tuvo contacto físico con el escaño de María Elena Foronda, mientras empezaba a subir los escalones en dirección a su ubicación en el hemiciclo.

Consultada por El Comercio, Foronda expresó: “He visto los videos y no puedo asegurar que él ha presionado de casualidad. Lo que queda muy claro es que sea como haya sido, han suplantado mi voto. Y eso, desde nuestro punto de vista, es un acto que ameritaba la nulidad del proceso”.

Asimismo, manifestó que notificará al TC de lo ocurrido e insistió en que el proceso está viciado. “El señor Olaechea está muy apresuradito para que se reconozca a su primo. Él debió actuar de acuerdo al Reglamento. Lo lógico era ir a una nueva votación. Me extraña que el señor no lo haya hecho”, agregó.

A su turno, en torno al video, su colega Marco Arana prefirió no pronunciarse sobre supuestos a falta de un informe oficial. Sin embargo, respaldó la versión de Foronda y consideró que el tema debe aclararse.

“La comunicación que hace Olaechea al Tribunal Constitucional es nula. Olaechea ya no es presidente del Congreso. El Congreso está disuelto. Además, se pidió la reconsideración del voto, y esa reconsideración no fue sometida a votación y no lo será porque ya no hay sesión del pleno”, añadió.

El oficio de Foronda tiene fecha del 30 de setiembre. Ingresó a Mesa de Partes del Ministerio Público a las 9:55 a.m. de hoy. Y tiene los membretes del Congreso de la República, disuelto ese mismo día 30.