El hijo de la congresista Cruz María Zeta (Fuerza Popular) utilizó un helicóptero destinado para atender a los damnificados por las lluvias en la región Piura para viajar con su enamorada.

Según informó RPP Noticias, la joven –identificada como Karen Albán Flores- publicó en su cuenta de Instagram las fotografías de su viaje en la aeronave, lo que ha generado críticas.

La enamorada del hijo de la congresista publicó esta imagen en sus redes sociales. (Foto: @karen.albanflores / Instagram)

Al respecto, el presidente de la Junta Vecina de Miraflores en Piura, Jorge Pellón, señaló a dicho medio que las fotografías evidencia un “absurdo” en medio de la emergencia por lluvias.

“Existen dos versiones, una que el helicóptero estaba haciendo sobrevuelo para identificar lugares de emergencia para el apoyo propio de la Fuerza Aérea, que brinda una labor muy importante”, expresó.

“La otra versión nace de la misma familia o entorno de la congresista donde dicen que la congresista se había quedado en un lugar y no tenía acceso y la Fuerza Aérea le dio la facilidad para rescatarla y sacarla de allí”, agregó.

En ese sentido, el dirigente vecinal consideró que “no hay ninguna razón” para que el hijo de la legisladora y su pareja viajen en “actitud social” en un helicóptero destinado para llevar ayuda a los damnificados por la emergencia.

“Nosotros no le pagamos a la familia, hemos elegimos a un congresista no a la familia del congresista. Por tanto, no hay ninguna razón –en lo absoluto y más aún si se trata de un rescate- para que vaya el hijo y la enamorada en actitud social, tomándose fotos en el helicóptero. No hay ninguna razón”, enfatizó.

“Si es una operación de rescate solo debe ir personal calificado para esa operación y si es una operación de sobrevuelo técnico para encontrar lugares de auxilio, pues deberían ir las personas calificadas y de paso llevar ayuda. El helicóptero tiene que estar desocupado para atender emergencias”, sentenció.

Denuncian que hijo de la congresista Maricruz Zeta utilizó helicóptero para viajar con su enamorada. (Video: RPP TV)