La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta expresó su respaldo al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno de El Niño.

En entrevista con Canal N, cuestionó las demoras que se produjeron durante el debate de la delegación de facultades en la Comisión de Constitución del Senado y señaló que no se debió “haber esperado tanto tiempo” para que se aprobaran en ese grupo de trabajo.

“ A título personal, considero que sí se debió haber otorgado las facultades, no debimos haber esperado tanto, dilatar tanto tiempo. Mire cuántos meses han pasado y no se ha hecho mucho con el tema de la inseguridad. Creemos que aquí no estamos dando la talla frente a la población ”, manifestó.

#CuentasClaras | Marleny Arminta, diputada de Ahora Nación, afirmó que, a título personal, está a favor de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo en seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno de El Niño. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/KwHyHLYRJr — Canal N (@canalN_) October 20, 2026

Arminta precisó que sus declaraciones no representan una posición oficial de su agrupación política. En esa línea, consideró que el Congreso debe dejar de lado las posiciones de oposición o aceptación al Gobierno y concentrarse en las demandas ciudadanas.

“Lejos de estar en una camiseta de oposición o de aceptación, lo más importante aquí es ponerse la camiseta del pueblo. Quienes nos han nombrado y han hecho posible que seamos autoridad no podemos defraudarlos”, señaló.

La parlamentaria también cuestionó que las reuniones para abordar la delegación de facultades hayan sido paralizadas en dos oportunidades. No obstante, destacó que finalmente se haya avanzado con el tema y pidió a los integrantes del nuevo Congreso priorizar el trabajo legislativo por encima de los enfrentamientos políticos.

“Tenemos que ponernos a la altura de un Congreso nuevo, ya no queremos un enfrentamiento entre nosotros mismos, deberíamos pensar más en prospectiva, en lo que requiere la población”, sostuvo.

Ahora Nación fue una de las agrupaciones políticas que no asistieron a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado en la que se debatió y aprobó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo.