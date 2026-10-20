Marleny Arminta, diputada de Ahora Nación tomó posición a favor del otorgamiento de facultades legislativas. (Congreso)
Marleny Arminta, diputada de Ahora Nación tomó posición a favor del otorgamiento de facultades legislativas. (Congreso)
Por Redacción EC

La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta expresó su respaldo al otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno de El Niño.

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