Chávez planteó modificar la norma que establece un periodo de dos años para el alto mando policial.
Chávez planteó modificar la norma que establece un periodo de dos años para el alto mando policial.
Por Redacción EC

La senadora de Fuerza Popular Martha Chávez cuestionó la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y consideró que, ante los cuestionamientos que pesan sobre su gestión, debería evaluar la posibilidad de “dar un paso al costado”.

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