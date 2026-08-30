La senadora de Fuerza Popular Martha Chávez cuestionó la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) y consideró que, ante los cuestionamientos que pesan sobre su gestión, debería evaluar la posibilidad de “dar un paso al costado”.

“Es una posibilidad, yo también pensaría que si estuviese en esa situación, dar un paso al costado” , señaló Chávez durante una entrevista con RPP, al ser consultada sobre la posibilidad de que Arriola presente su renuncia.

La parlamentaria se refirió, sin embargo, a la norma que establece una permanencia de dos años para el comandante general de la PNP y que esta regulación debe ser modificada.

“Lo que sí he advertido es que es necesario modificar esa norma”, afirmó.

Chávez cuestionó que la estabilidad prevista por la legislación pueda terminar condicionando a un gobierno que recién asume funciones. En ese sentido, planteó que debería establecerse una excepción cuando se produzca un cambio de gobierno.

“Está bien, se produce esa estabilidad por dos años, pero que no valga esa estabilidad cuando haya cambio de gobierno, porque sino es muy fácil que faltando un mes para el cambio de gobierno, te dejen sembrado a un comandante general que va a obligarte a mantenerlo dos años. Creo que debe haber una salvedad en esa norma”, afirmó.

Sobre el caso específico de Arriola, Chávez señaló que una eventual salida voluntaria permitiría abordar la situación de otra manera. “Si el comandante general de la Policía, Arriola, diera un paso al costado, estaríamos hablando de otra cosa”, indicó.

La legisladora también recordó la crisis institucional que atravesó la PNP durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, cuando fueron pasados al retiro 18 generales de la institución entre 2020 y 2021.

“No olvidemos que la Policía Nacional fue descabezada en el gobierno de transición de Sagasti”, sostuvo Chávez, quien consideró que la institución ha sido afectada durante los últimos años por decisiones de carácter político y partidario.

“Ha sido una institución que fue gravemente afectada por manejos políticos, partidarios, y estamos pagando los platos rotos”, concluyó.