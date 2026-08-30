La senadora de Fuerza Popular Martha Chávez consideró que el ministro de Educación, José Antonio Chang, debe brindar explicaciones ante los cuestionamientos surgidos por la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

La designación de Ramírez, oficializada mediante una resolución ministerial suscrita por Chang, generó cuestionamientos luego de que un informe periodístico revelara que ambos habrían coincidido en varios viajes al extranjero antes del nombramiento. Entre los destinos señalados figuran Estados Unidos y Panamá.

Consultada por RPP Noticias sobre si Chang debería explicar la situación, Chávez sostuvo que, aunque la vida privada debe respetarse, esta puede adquirir relevancia cuando existe una decisión vinculada al ejercicio de un cargo público.

“La vida privada sigue su curso a condición de que no afecte la moral pública, pero en el caso concreto de que hay una designación, yo sí estoy de acuerdo con que debe dar una explicación del caso” , señaló.

La legisladora consideró que la explicación debería partir del propio ministro y no esperar a que sea requerida por el Congreso.

“Debería partir de las propias personas. Puede no ser necesario una entrevista, pero sí una declaración. Yo sí creo que merece una explicación inmediata” , afirmó.

Chávez cuestiona silencio de Chang

La senadora también cuestionó que el titular de Educación haya optado por guardar silencio frente a los cuestionamientos.

“A mí no me gusta eso porque creo que una persona que decide entrar en política y en un cargo electivo tiene que saber que se le debe hacer una radiografía permanente y debe favorecer a que se fiscalice”, afirmó.

El caso se originó a partir de la designación de Ramírez como representante del Minedu ante la Derrama Magisterial. Según el informe periodístico difundido, Chang y la exparlamentaria habrían coincidido en tres viajes internacionales antes de que ella fuera designada en el directorio de la institución.

La designación ha generado cuestionamientos políticos debido a la coincidencia de esos viajes y al vínculo previo que ambos habrían mantenido.