Ministro de Educación, José Antonio Chang. (Foto: PCM)
Ministro de Educación, José Antonio Chang. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

La senadora de Fuerza Popular Martha Chávez consideró que el ministro de Educación, José Antonio Chang, debe brindar explicaciones ante los cuestionamientos surgidos por la designación de la excongresista Tania Ramírez como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

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