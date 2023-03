La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), se refirió a la suspensión temporal de viajes internacionales a los parlamentarios y aclaró que no es una prohibición unilateral del titular de ese poder del Estado, José Williams (Avanza País).

En diálogo con RPP Noticias, la legisladora indicó que se trata de un acuerdo de la Mesa Directiva firmada por sus cuatro integrantes, así como el adelanto de la semana de representación.

Asimismo, señaló que la medida busca que aquellos congresistas en cuyas jurisdicciones no se han reportado daños debido a las lluvias e inundaciones, puedan apoyar a otros en las zonas afectadas.

“Ese es un acuerdo de Mesa, no lo ha prohibido el presidente. Es un acuerdo de Mesa y lo hemos firmado los cuatro miembros porque consideramos –aún cuando no tengo información si es que habría en camino algún pedido- que todos los parlamentarios deberíamos estar acá atendiendo y si hay parlamentarios que en sus zonas no han ocurrido estos desastres naturales, podrían ir a acompañar a otros en las zonas donde sí”, expresó.

Declaraciones de Martha Moyano sobre suspensión de viajes internacionales de congresistas. (Video: RPP TV)

El Congreso informó el último jueves que mientras dure el estado de emergencia declarado por las intensas lluvias en diferentes regiones del país, quedan suspendidos los viajes de los parlamentarios a eventos internacionales .

A través de un oficio, se señala que por acuerdo de la Mesa Directiva, en su sesión realizada el 13 de marzo, se dispuso dicha medida en vista de que algunos parlamentarios solicitaban que se autorice su participación en actividades en el exterior.

El Gobierno declaró el estado de emergencia –por 60 días- en algunas provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro inminente ante las intensas precipitaciones.

“Se acordó: No autorizar viajes de los congresistas de la República a eventos internacionales mientras subsista el estado de emergencia y los efectos de los desastres naturales en las diversas regiones del Perú”, señala el documento.