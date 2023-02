La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano (Fuerza Popular), se refirió este lunes a los viajes pagados a diversos legisladores por fin de año y consideró que deben ser “ser muy cautelosos” con el gasto del Estado, “sea quien sea”.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que ha quedado “asombrada” con el hecho e indicó que se debe verificar si existe tal beneficio y si ha sido usado para el fin al cual ha sido destinado.

“Realmente tengo que decir personalmente que me he quedado asombrada. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos en lo que tiene que ver con el gasto del Estado, sea quien sea. Así lo digo directamente”, expresó.

“Aquí tenemos que empezar a revisar qué días, si, efectivamente, los parlamentarios tienen al año unos pasajes solamente para el parlamentario para que lo pueda usar al año”, agregó.

En ese sentido, Moyano recordó que los congresistas representan a la Nación y están obligados incluso en semana de representación a viajar a todos los departamentos, luego de que se modificara el reglamento de ese poder del Estado.

“Si viene un ciudadano de otra provincia que no es de Lima, no le puedo cerrar la puerta, tengo que atenderlo. No le puedo decir: ‘Anda que te atienda tu congresista’. Eso es malo, no se puede hacer”, subrayó.

“Sí considero que todos tenemos que ser cautos y cuidar las arcas del Estado, y si vamos a usar un pasaje que corresponde, tiene que ser para las funciones congresales”, sentenció la parlamentaria de Fuerza Popular.

Declaraciones de la congresista Martha Moyano. (Video: Canal N)

El caso

Al menos cuatro congresistas pasaron el año nuevo en diversas regiones del país con pasajes pagados por el Parlamento, reveló “Panorama” el último domingo.

Los legisladores viajaron entre el 27 de diciembre y el 2 de enero pasado, a pesar de que la semana de representación fue del 1 al 7 de diciembre.

Flavio Cruz, de Perú Libre, estuvo en Juliaca; Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, y Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, en Cajamarca; y Esmeralda Limachi, de Perú Democrático, en Tacna.