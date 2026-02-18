Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La bancada fujimorista reaccionó de inmediato a la elección de Balcázar.
Por Redacción EC

La bancada de Fuerza Popular alzó su voz para responsabilizar a Renovación Popular por la elección de José María Balcázar como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso y por ende nuevo presidente del Perú.

