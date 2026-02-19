Moyano tras elección de Balcázar como presidente: “Renovación Popular es el principal responsable de esta situación”

La bancada de Fuerza Popular alzó su voz para responsabilizar a Renovación Popular por la elección de José María Balcázar como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso y por ende nuevo presidente del Perú.

“Renovación Popular ha cometido un acto de irresponsabilidad, movido por el ego y por querer llevar al país a esta situación. Ustedes son testigos de que, una vez más, Perú Libre llega a Palacio”, dijo Martha Moyano a los medios.

Renovación Popular es el principal responsable de esta situación. Nosotros estuvimos en contra de la censura de José Jerí, anunciamos que votaríamos por María del Carmen Alva lo hicimos en bloque”, agregó.

Por su parte, Alejandro Aguinaga cuestionó el panorama que se abre tras esta decisión. “¿Qué va a pasar ahora? ¿Por qué ellos andan diciendo que van a indultar a Castillo?”, expresó, en medio de la incertidumbre política.

¿Quién es José María Balcázar?

El congresista José María Balcázar, de 83 años, (Perú Libre) , fue quien defendió el matrimonio infantil y fue destituido como juez entre otros cuestionamientos- fue elegido presidente del Congreso y, por sucesión constitucional juró como nuevo jefe de Estado.

De 113 votos al finalizar la elección, Balcázar obtuvo 64 votos a favor, mientras que María del Carmen Alva 46, hubo 3 votos viciados y ningún voto en blanco.