La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para este martes 1 de diciembre al vacado expresidente Martín Vizcarra para que responda por la contratación del cantante Richard Cisneros -conocido como ‘Richard Swing’ en el Ministerio de Cultura y de otros allegados en el Estado, sin cumplir con las normas.

Durante la sesión, prevista para las 9:30 de la mañana, los congresistas le preguntarán sobre la relación de Mirian Morales Córdova (ex secretaria general de Palacio de Gobierno), Karem Roca (ex asistente personal de la Presidencia), Óscar Vásquez Zegarra (ex asesor presidencial) y Patricia Balbuena Palacios (ex ministra de Cultura) con las contrataciones en el Ministerio de Cultura y en otras entidades del Estado desde el año 2018.

Otro de los puntos de la agenda es “la presunta participación en la comisión de delitos contra la administración de justicia que habrían sido ejecutados en complicidad con personal del despacho presidencial cuando era presidente de la República, con la finalidad de ocultar los hechos relacionados a su vinculación con Richard Cisneros Carballido, sus ingresos a Palacio de Gobierno y, otros presuntos actos ilegales desarrollados para lograr su contratación en el Ministerio de Cultura”.

Agenda de la Comisión de Fiscalización

En su preinforme final, de setiembre pasado, la Comisión de Fiscalización apuntaba a encontrar responsabilidades en Vizcarra y concluía que “habría existido un uso inadecuado de poder de parte de diferentes niveles de gobierno en el uso de la Ley de Contrataciones para favorecer a familiares y amigos para que accedan a puestos de trabajo del Estado, evitando someterse a la Ley Servir, que regula el acceso al empleo público”.

Vizcarra, quien anunció su intención de postular al Congreso de la mano de Somos Perú, fue vacado por el Congreso por incapacidad moral permanente. El ahora expresidente es investigado por el Ministerio Público por el caso Richard Swing y por el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, por los presuntos delitos de cohecho, colusión y asociación ilícita para delinquir por las presuntas coimas para adjudicar los proyectos Lomas de Ilo e Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Walter Martos comentó la candidatura de Martín Vizcarra. (Canal N)