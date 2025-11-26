La sentencia de 14 años de prisión efectiva contra el expresidente Martín Vizcarra, dictada por el Poder Judicial tras ser hallado culpable de recibir sobornos en las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, generó inmediatas reacciones en el Congreso de la República. Diversos legisladores se pronunciaron sobre el fallo y el impacto político que deja en el país.

El congresista Eduardo Salhuanna calificó la situación como un “fraude a la colectividad”, señalando que el caso evidencia conductas y testimonios directos que, a su criterio, justifican la decisión judicial. “Evidentemente esto es un fraude a la colectividad, es pretender sorprender a la ciudadanía. Yo creo que el pueblo peruano va a saber discernir lo legítimo de lo incorrecto” , expresó.

Sobre el mensaje que Vizcarra publicó en sus redes sociales —en el que denuncia una supuesta “venganza” del llamado “pacto mafioso”— Salhuanna respondió que el expresidente debe respetar a las instituciones. “El Poder Judicial es un poder del Estado, no un partido político. Él se va a someter a la decisión de la justicia y tiene la oportunidad de interponer un recurso de nulidad en la Corte Suprema. Estoy seguro de que esta ratificará la resolución”.

Asimismo, criticó lo que consideró una “victimización política”: “No cae del cielo el tema. Hay conductas, actitudes, testimonios de personas directas a él. Evidentemente los jueces han valorado eso y por eso lo han sentenciado ”.

Por su parte, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, lamentó que un nuevo expresidente enfrente una condena por corrupción, señalando que ello afecta la imagen de la institución presidencial. “ Es lamentable que un expresidente nuevamente esté en este tipo de situaciones porque golpea la institucionalidad de la Presidencia del Perú. Sin embargo, las personas y los que hacen política en el Perú deben saber que acá se deben cumplir las norma y las leyes. La sentencia judicial es clara y tiene que cumplir y asumir su responsabilidad”.

López también cuestionó la reacción de Vizcarra frente al sistema judicial: “ Cuando las cosas le van bien en el Poder Judicial como haber revocado la prisión preventiva se ríe y ahí si no es una venganza, pero cuando tiene que asumir su responsabilidad no lo es. Considero que debe asumirla y tenemos que acatar los fallos judiciales”.

La congresista Patricia Juárez sostuvo que la resolución judicial confirma un proceso que se ha llevado con independencia. “ La justicia ha tardado demasiado, pero por lo menos ha llegado. Es una justicia que finalmente pone a otro expresidente en una situación de corrupción” , declaró.

Además, rechazó que la sentencia tenga motivaciones políticas: “Este tema no es político, es judicial. Esto responde a un proceso que se ha seguido. En realidad, no creería que los jueces en este caso son políticos o hacen política. El Poder Judicial tiene autonomía e independencia, nadie puede influir en los jueces para que dicten una sentencia ”.