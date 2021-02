El congresista Jim Mamani (Nueva Constitución) pidió a la presidenta de ese poder del Estado, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), priorizar en la agenda del pleno el informe final de la comisión que investigó la contratación de Richard Cisneros, más conocido como Richard ‘Swing’, en el Ministerio de Cultura entre los años 2018 y 2019.

En un oficio enviado a Vásquez Chuquilín, señaló que en los últimos días “ha causado indignación” la vacunación contra el COVID-19 del expresidente Martín Vizcarra y de su esposa, Maribel Díaz Cabello.

“Estoy seguro que está muy bien informada de cómo se han hecho visibles nuevos actos de corrupción del vacado por inmoral ex Presidente Martín Vizcarra. La gota que ha derramado el vaso de agua y ha causado gran indignación al país es haber usado presuntamente su poder para vacunarse contra el COVID-19 y, además, beneficiar familiares y su séquito de personas más cercanas - congresistas, ex ministros, viceministros, empresarios y no extrañaría amigos cercanos como Richard Swing- con la complacencia y a vista y paciencia de sus ex ministros”, subrayó.

En ese sentido, Mamani Barriga remarcó que la exministra de Salud Pilar Mazzetti “tiene mucho que explicar al país” sobre ese hecho.

Señaló que el Congreso tiene la función de fiscalizar y hacer control político para que la ciudadanía conozca cualquier presunto hecho de corrupción de las más altas autoridades con la finalidad de que los mismos no vuelvan a ocurrir.

“Por lo expuesto, solicito a usted no ser cómplice del señor Martin Vizcarra y de la corrupción y cuanto antes poner al debate en el Pleno del Congreso el citado informe y sus recomendaciones”, sentenció.

Como se recuerda, el pasado 15 de diciembre la Comisión de Fiscalización aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a Vizcarra e inhabilitarlo hasta por diez años tras la investigación parlamentaria sobre los procesos de contratación del Ministerio de Cultura del 2018 a la fecha, vinculados al Caso Richard Swing.

El documento que recibió el respaldo del grupo de trabajo sugiere acusar constitucionalmente a Vizcarra “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, y que “corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”.

Según el informe final, los funcionarios del Ministerio de Cultura habrían favorecido al cantante Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, con nueve órdenes de servicio por S/175.400.

