El Pleno del Congreso debatirá y votará el miércoles 30 de abril los informes finales que proponen acusar e inhabilitar por diez años del ejercicio de la función pública a los expresidentes Martín Vizcarra (2018-2020) y Francisco Sagasti (2020-2021).

Así lo acordó este lunes el Consejo Directivo del Parlamento. Para tal efecto, se fijó en una hora el tiempo de debate, que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. Por su parte, los legisladores no agrupados tendrán un minuto.

Además, ese mismo día, a las 3:00 p.m., se debatirá y votará el informe final sobre las denuncias constitucionales (acumuladas) 285, 287 y 369 contra Sagasti Hochhausler y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Élice.

Se recomienda acusar a Sagasti por presunta infracción a los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución Política y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

Según el informe, el exmandatario emitió resoluciones supremas que “arbitraria e ilegalmente” disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional, así como la Resolución Suprema 94-2020-IN que designa al nuevo comandante general de la institución.

También se recomienda que se le imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.

Por los mismos argumentos, se recomienda acusar a Vargas Céspedes y Élice Navarro. Contra ambos exministros se recomienda que se les imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.

Disolución del Congreso

A las 6:00 p.m. del miércoles 30, se debatirá y votará el informe final de las denuncias constitucionales 384, 400 Y 466 (acumuladas) contra el expresidente Martín Vizcarra y los expresidentes del Consejo de Ministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos.

Se acusa a Vizcarra Cornejo por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política por el cierre del Congreso de la República.

“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, señala el informe.

Por ello, se recomienda que se le imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública.

Respecto a Del Solar, se le acusa por la presunta infracción a la Constitución al haber planteado cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sin que haya sido discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros.

Mientras que a Zeballos Salinas se le acusa por presunta infracción a la Constitución al haber refrendado el Decreto Supremo 165-2019-PCM, respecto a la cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, hecho que no fue aprobado por el Consejo de Ministros.

A ambos exjefes del gabinete ministerial se les recomienda imponer la sanción de inhabilitación por cinco años para ejercicio de la función pública.

Caso Walter Ayala

Finalmente, el Consejo Directivo también fijó para el miércoles 7 de mayo, a las 15:00 horas, el debate y votación del informe final de la Denuncia Constitucional 201 contra el exministro de Defensa Walter Ayala.

Se recomienda acusar a Ayala Gonzales por los presuntos delitos de coacción y patrocinio ilegal, y remitir dicho informe a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones correspondientes.