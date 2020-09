Si el presidente Martín Vizcarra resulta destituido por el Parlamento, el congresista Manuel Merino se convertirá en el tercer acciopopulista en presidir el país. Al interior de la bancada y del partido, las opiniones están divididas.

Dieciséis de los 25 integrantes de la bancada votaron a favor de admitir a trámite la moción de vacancia contra Vizcarra. Solo 7 estuvieron entre el voto en contra y la abstención. En cambio, en las altas esferas del partido, la mayoría de las voces se ha manifestado en contra de la posición de la bancada, lo cual ha generado tensiones internas.

Tres de los principales liderazgos respondieron un cuestionario acerca de este asunto: Jorge Muñoz, alcalde de Lima, y los excongresistas de la lampa Víctor Andrés García Belaunde y Yonhy Lescano. Aquí sus argumentos y decisiones.

1. ¿Cómo debió llevarse a cabo la discusión sobre este tema?

Jorge Muñoz: Con mucha prudencia que nos debe llevar a tomar las mejores decisiones pensando en el país. Aquí hay dos planos que mirar: primero, el de la legitimidad. Sin duda que estos audios han afectado profundamente la legitimidad en el accionar del presidente. El otro plano es la legalidad. Ahí se puede discutir muchísimo si hay una incapacidad moral permanente, pero tendríamos que mirar hacia el futuro. Una vez que el presidente termine su mandato, que se le juzgue con todo el rigor del caso . Para eso está establecido en la Constitución y las leyes la posibilidad de que el presidente sea juzgado a posteriori.

Víctor Andrés García Belaunde: Lo importante es distinguir la parte penal de la política-constitucional. En lo penal, tiene que seguir su conducto normal [Poder Judicial], pero eso va a tomar mucho tiempo, incluso años, y al final de repente no se llega a conocer la verdad. La parte política es la que tenemos que resolver rápidamente . Acá se trata de ver la conducta del ciudadano que personifica a la nación. Tiene que ser de altas calidades morales, intelectuales, social, cultural, profesional. Pero lo que uno más exige es que tenga dignidad para personificar a la nación que es milenaria; no somos un país chicha ni una republiqueta del Caribe. Esa parte hay que decidirla.

Yonhy Lescano: Debería hacerse una investigación minuciosa; no hacerlo de una forma exprés. Un día se presenta la moción y al día siguiente se debate la admisión de la moción. Este es un proceso exprés que no da ninguna garantía . Un proceso tan delicado se ha tenido que hacer con más tiempo, con las investigaciones correspondientes, para que no se diga que desde Acción Popular hemos vulnerado los derechos del presidente. Estamos en una pandemia, con una crisis económica y laboral. Si quieren sacar al señor Vizcarra violando derechos, eso va a perjudicar terriblemente al partido.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se opone a la vacancia de su vecino de la Plaza de Armas. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

2. ¿Está de acuerdo con la vacancia contra el presidente? ¿Existen motivos suficientes para que el presidente pueda ser vacado?

Muñoz: Yo creo que el presidente debería terminar su mandato y después ser juzgado, más allá de que se haya afectado su legitimidad. Lo que hemos escuchado en el audio 1 es una situación que compromete al presidente. Pero entramos a una segunda evaluación: Si esto da pie a lo que se denomina como una permanente incapacidad moral. Personalmente, creo que no es una situación que configure una vacancia en estos momentos , pero sí debería quedar como un pendiente para que el 29 de julio, cuando termine su gobierno, sea juzgado con el debido proceso en lo penal.

García Belaunde: Yo quiero escuchar al presidente. Creo que el Congreso ha hecho bien en aprobar la moción para empezar un proceso que no es jurídico, es político. Después [de su presentación] habrá que tomar una decisión, pero de acá al viernes pueden pasar muchas cosas. Si son ciertos los audios que hemos escuchado, yo votaría a favor de una vacancia presidencial. Existen motivos suficientes. Por menos cosas, por audios indirectos y otros directos, han sido destituidos jueces, fiscales, Los Cuellos Blancos, Hinostroza, Chávarry, los miembros del CNM, parlamentarios y presidentes en el caso de Fujimori y Kuczynski, videos y grabaciones produjeron su vacancia, donde ellos no estaban directamente grabados, sino eran terceros. Si eso ha pasado con todos, la pregunta es por qué no puede pasar con Vizcarra.

Lescano: No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que se investigue al señor Vizcarra. Pero no de la forma como se está haciendo. Además, tenemos que ver los intereses del país porque todos los que han salido a aplaudir la posible vacancia son gente del fujimorismo, gente vinculados a las mafias. ¿Cómo vamos a ser la comparsa de gente que quiere aprovechar el pánico? Algunas fuerzas oscuras quieren regresar para tomar el poder. En este momento, yo no veo pruebas suficientes para vacar al señor Vizcarra. Acción Popular no puede estar impulsando esto, porque la gente va a pensar que nosotros estamos atropellando para tomar el gobierno.

3. ¿Las circunstancias que vivimos ameritan una especial consideración al tema?

Muñoz: Especial consideración no debe haber para nadie. Hay que aplicar las normas como son. [Pero] las vacancias no pueden ser porque a mí se me ocurre. Pero más allá de eso, hay una situación donde se establece que el presidente tiene unas prerrogativas, que no tenemos los alcaldes ni otras autoridades, para que se les dé estabilidad, y una vez finalizado su mandato se le juzgue con todo el rigor del caso. Vivimos una situación muy compleja de una pandemia, y lo que necesitamos es salir adelante y no estar en esta situación de parálisis. Si se produjera la vacancia, va a haber una recomposición del Ejecutivo que va a tomar algún tiempo ; se van a nombrar a ministros, viceministros, funcionarios. Eso va a generar más impacto, no solo en los temas de desarrollo cotidiano del Estado, sino en la atención del COVID, en la reactivación de la economía. Es un tema sumamente delicado.

García Belaunde: No, la crisis no puede hacernos olvidar la gravedad del hecho. La crisis lo que puede hacernos es manejar mejor los actos y las medidas que se tomen. Pero la crisis no puede borrar ni hacernos cómplices de la conducta antiética de un presidente . Eso es añadir a una crisis sanitaria, una crisis moral.

Lescano: Yo no creo. Claro que impacta crear una crisis política al lado de una pandemia, de problemas laborales. Si hubiera pruebas suficientes, no habría otro remedio. Pero en este caso no hay. Nosotros tenemos que respetar las instituciones democráticas y tenemos que evitar que los mafiosos entren al poder. Si queremos entrar al gobierno, uno tiene que entrar en elecciones ; no mediante este tipo de actos.

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde le dice "basta ya" a Vizcarra. Para él, la vacancia estaría justificada. (Foto: Lino Chipana/ Archivo El Comercio)

4. ¿Cómo afecta a la posición de Merino –eventual sucesor de Vizcarra– las llamadas que hizo a los comandantes de las Fuerzas Armadas?

Muñoz: Puede afectar la percepción de transparencia y el orden con la que se debe manejar esta situación compleja. Hemos hecho un llamado a la prudencia y a la mesura tanto al Ejecutivo como al Congreso. El señor Merino representa a un poder del Estado, consecuentemente debe actuar con el acuerdo pleno o mayoritario de las instancias del Congreso . Él acaba de rechazar “las afirmaciones e insinuaciones” para desestabilizar el gobierno del presidente Vizcarra y ha dicho, también, que llamó al comandante general de la Marina de Guerra para “trasmitirle la calma” e informarle que el Congreso iba a actuar con transparencia. Confío en que es así, pero lamentablemente hay que tener mucho cuidado porque ese contacto con un representante de las Fuerzas Armadas, en las actuales circunstancias, se presta irremediablemente a suspicacias. Por eso debemos privilegiar la transparencia y la institucionalidad.

García Belaunde: No afecta. Merino es un hombre de un departamento fronterizo, Tumbes; allí hay buena relación con la Marina, con el Ejército. Y Merino tiene buena relación con las Fuerzas Armadas . Si ha hecho alguna llamada es por la buena relación que tiene con ellos. No creo que haya ningún tipo de pensamiento de sedición o de usurpación. Eso no le quita nada en lo absoluto.

Lescano: Es un error lo que ha cometido, no ha visto las consecuencias políticas, no ha conversado con el partido, pues le hubiéramos dicho que eso no se puede hacer. Tendrá que dar explicaciones. Obvio eso afecta terriblemente al partido. Ahora no creo que haya posibilidad alguna para que prospere la vacancia, se ha alejado bastante. Es lejano, sería ciencia ficción.

5. El primer ministro Walter Martos invocó el recuerdo del presidente Belaunde en este enfrentamiento. ¿Qué respondería a ello?

Muñoz: El pensamiento del presidente Fernando Belaunde sigue vigente a través de los valores que nos inculcó, no solo al partido, sino a todos los peruanos, como el amor por el Perú, la atención a su gente, la integración y el respeto de nuestro sistema democrático. Su vida y su legado han sido expresión de ello. Como un hombre de partido, discrepamos con la mención a Belaunde en el pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros. Las personas son responsables de sus actos y de sus dichos. El congresista Otto Guibovich ha explicado la llamada al ministro de Defensa. Tenemos una bancada en el Congreso que ha votado en libertad, según su evaluación preliminar de los hechos, en esta moción de admisión a debate de la vacancia presidencial. El viernes seguramente se adoptará una posición que espero sea en bloque, de acuerdo a los nuevos elementos que se presenten en estos días y, como ya he dicho, pensando en lo mejor para el país que hoy más que nunca necesita de autoridades unidas trabajando para salir de esta difícil situación.

García Belaunde: Belaunde es un personaje universal, y que ha dado un ejemplo de vida extraordinario. Lo han admirado por sus seguidores y por sus adversarios. Era admirado por Alan García, Toledo, Fujimori, todo tipo de personajes. Que lo haya traído a colación no me parece mal. Lo que me parece mal es que lo use en este momento para confrontarlo con Merino porque Merino es de Acción Popular . Eso sí me parece una bajeza.

Lescano: El primer ministro sabe que hay muchos militantes que hemos deslindado con el actuar individual de otros seguidores de AP. Así que la memoria del presidente Belaunde sigue intacta . Hay errores que cometen otros que no pueden comprometer al partido.

El excongresista Yonhy Lescano es, además, uno de los voceados como precandidatos presidenciales de la lampa. (GEC)

6. ¿Cómo afectaría a Acción Popular la decisión de vacar al presidente?

Muñoz: Hay que ver cuáles son las conductas y sobre la base de las conductas ver la afectación que se puede generar. [Acción Popular] es un partido que tiene una gran responsabilidad en estos momentos. En el supuesto caso de que la vacancia prospere, la presidencia estaría en cabeza de un acciopopulista y fíjate que ahí asumiría toda la responsabilidad de la lucha contra el COVID-19 , la reactivación de la economía. Se tiene que evaluar la situación de responsabilidades.

García Belaunde: Alguien me ha dicho “esto no le conviene a Acción Popular”. Probablemente no le convenga a Acción Popular pero no se trata de conveniencias, sino que hay que actuar con coherencia. No se puede aceptar que un presidente de la República oculte pruebas, las borre, que mienta descaradamente, que haga estrategias para burlar a la justicia. La ventaja o desventaja de que sea Merino para AP dependerá de las circunstancias. Si Merino lleva un proceso electoral limpio y transparente, habrá beneficiado al partido. Pero si Merino lleva un proceso lleno de tropezones, de irregularidades, evidentemente perjudicará a AP, a la democracia, al país.

Lescano: Terriblemente. Van a pensar que nosotros somos los interesados. Yo deslindo, no hay ninguna intención mía ni de un sector del partido para asumir el gobierno en estas circunstancias. Van a decir “estos han impulsado la vacancia para meterse al gobierno”.

7. Tendrían que cargar sobre los hombros no solo la responsabilidad política, sino con la atención frente a la crisis. ¿Afectará las aspiraciones del partido de cara al 2021?

Muñoz: Sí, porque es un tema que viene a continuación. Si vas a reemplazar a quien maneja el Ejecutivo, tienes que ser responsable de lo que vas a hacer respecto a los temas que son prioritarios. Ahora estamos hablando de la lucha contra el COVID-19, y también reactivación de la economía. Un país con una economía como la que tenemos ahora no va a dar para más. Esas son las grandes responsabilidades. Podría afectar [las aspiraciones en el 2021]. Esa es una consideración que tienen que tomar también los congresistas y desde una visión partidaria.

García Belaunde: Creo que ya estamos en la crisis económica y no va a empeorar más. Lo que se puede hacer son algunos ajustes, y eso se puede hacer cambiando de actores. Estoy seguro que en un gobierno de Merino, en el supuesto caso de que eso se produzca, algo que yo no aliento pero que aceptaría como ciudadano... puede ser la gran oportunidad de hacer un gobierno de transición y de ancha base , que se llame a los mejores, no a los amigos del presidente. Los gobiernos de transición tienen esa ventaja, pueden convocar con mucha facilidad; lo hizo Paniagua, que convocó a Pérez de Cuéllar, personajes que no eran del partido, a Silva Ruete que sacó la economía adelante. Es difícil saber [si afectará las aspiraciones al 2021]. Depende de cómo termine la crisis y cómo se enfrente a ella. Pero insisto, aquí no se trata de conveniencias. Si eso ayuda al partido, se aplaude; si no ayuda, se acepta igual. Será la cuarta vez que AP entra a un gobierno con un país en crisis y sale adelante.

Lescano: Sí, claro, tendríamos que ver cómo se hace, enfrentar la crisis económica, laboral, de salud. Si se da el caso, ¿quiénes van a manejar eso? ¿los que están dirigiendo ahora el Congreso? A nosotros por ejemplo nunca nos han convocado ni para pedir un consejo. Ellos van a decidir, ellos van a hacer, y ellos le van a hacer tremendo daño al partido . Ya hemos sufrido esta situación cuando hicimos las elecciones complementarias en noviembre. Nos decían “Uds. han estado con los fujimoristas haciendo jurar a la señora Araoz como presidenta”. Nosotros hemos tenido que salir a aclarar eso, porque yo no estuve en esa situación. Esto produciría una crisis con un golpe quizás mucho más fuerte que los anteriores.

Aunque no quiso participar de este informe, Raúl Diez Canseco también se ha manifestado en contra de la vacancia al presidente Vizcarra.

8. ¿Qué invocación le haría al Congreso y al Ejecutivo?

Muñoz: Que pensemos en el Perú, en nuestra nación, en nuestra gente. Lo que tenemos como misión en estos momentos que es algo concreto: tener a la gente con salud, luchando contra la pandemia y generar estabilidad para restablecer la economía. Una situación como la que tenemos no es positiva para el país ni para ninguna situación de generación de estabilidad o reactivación de la economía. No es el mejor escenario el que vivimos el día de hoy, lamentablemente.

García Belaunde: Que respeten los procesos constitucionales , las formas y el espíritu de la Constitución. La transición de PPK a Vizcarra no le costó al Perú nada; ni económica ni política ni la imagen internacional. Fue una transferencia suave. Si ahora pasa lo mismo, no es que yo lo desee, pero hay que aceptarlo, tiene que ser con la misma pulcritud, serenidad y respetando todos los procesos constitucionales vigentes.

Lescano: Que no se presten a una manipulación de esa naturaleza, que actúen de una manera democrática como el presidente Belaunde hubiera actuado . No pretender impulsar o ser participes de una vacancia para tomar el gobierno. Eso sería nefasto para AP. Les pido prudencia. Que rechacen estas manifestaciones que no le hacen bien ni al partido ni al país.

