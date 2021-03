El exmandatario Martín Vizcarra denunció al titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), ante la Comisión de Ética de ese poder del Estado y pidió que se le apliquen 120 días de suspensión sin goce de haber.

En un escrito enviado por su abogado, Fernando Ugaz, el exjefe del Estado justificó la denuncia contra el parlamentario por “trasgredir de forma evidente” el debido proceso que se le sigue en dicho grupo de trabajo y por afectar su derecho a la defensa.

Vizcarra acusó a Pérez Ochoa de “faltar a los principios de la conducta de ética parlamentaria de justicia, transparencia, objetividad, probidad, independencia, respeto, bien común” durante la tramitación de las denuncias constitucionales 290 y 423-427.

“En fechas 18 y 19 de marzo del 2021 presenté argumentos a fin de reprogramar la audiencia ya que mantenía una diligencia ante el Ministerio Público, pero la Subcomisión mencionada ingresa a una suerte de ansiedad con mi caso y mis peticiones por escrito, y el señor que preside la misma sin siquiera notificar formalmente el resultado de mi pedido y menos motivar respuesta alguna a mis varias solicitudes, por Twitter dice que continúa la audiencia”, refirió.

Indicó que la subcomisión tampoco atendió ni justificó debidamente por qué se reprogramó o se hizo la audiencia el sábado 20 de marzo y con solo 14 horas desde la notificación la misma. Refirió que la sesión se realizó en un día no hábil, “lo cual está impedido por ley”.

Del mismo modo, Vizcarra cuestionó que dicho grupo de trabajo no haya emitido pronunciamiento sobre su pedido de inhibición del congresista delegado, Jim Mamani Barriga (Nueva Constitución), por adelanto de opinión y por conminar a que las denuncias en su contra se vean con celeridad.

Respecto a la denuncia constitucional 290, presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma por no haber renunciado como gerente de operaciones de la empresa C y M cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, el expresidente señaló que no se le ha brindado el plazo que por práctica parlamentaria se utiliza para absolver y observar el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas (IDHyPP).

Por ello, Martín Vizcarra pidió que la Comisión de Ética suspenda por 120 días al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego de ello, remitir los actuados a dicho grupo de trabajo para que inicie un proceso de inhabilitación política contra el legislador.

“Una vez sancionado con 120 días de suspensión, solicito que los actuados sean derivados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se inicie un proceso de infracción constitucional que conlleve la inhabilitación en contra del referido congresista”, acotó.

La denuncia contra Pérez Ochoa se presentó un día después de que la subcomisión rechazara el pedido de Vizcarra de retirar al congresista Jim Ali Mamani del proceso en su contra por el ‘Vacunagate’.

Se defiende

Al respecto, Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular) señaló a Canal N que Vizcarra Cornejo utiliza “leguleyadas” para dilatar el tiempo y evitar que la subcomisión analice las denuncias constitucionales en su contra.

“Lamento que lo que tanto el señor Vizcarra reclama es precisamente lo que él hace con esta denuncia. He tenido que enterarme de ella por la comunicación de algunos periodistas. Es una más de las leguleyadas a las que está recurriendo este señor con tal de dilatar el tiempo”, subrayó.

“Lo tomamos como de quién está viniendo, de una persona que siempre ha tratado de impedir que la justicia haga su trabajo en este caso, que el Parlamento pueda hacer uso de las herramientas constitucionales y lo lleve en un proceso abreviado, sumarísimo”, añadió.

Finalmente, Pérez Ochoa remarcó que afrontará la denuncia en su contra ante la Comisión de Ética. “Me pongo a disposición de la Comisión de Ética, no me voy a correr. Seguramente en estos días seré convocado y asistiré con mi abogado”, sentenció.

Congresista Carlos Pérez Ochoa se pronunció sobre denuncia de Vizcarra

