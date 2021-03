El exmandatario Martín Vizcarra solicitó la reprogramación de la citación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República de este viernes 19 de marzo, a raíz de la denuncia constitucional 290, presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma.

A través de un documento enviado a dicho grupo de trabajo por su abogado, Fernando Ugaz, el exmandatario calificó de “sorpresiva y violentatoria” la audiencia, pues considera que no se ha brindado el plazo que por práctica parlamentaria se utiliza para absolver y observar el informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas.

“El suscrito, de forma informal y sorpresiva ha tomado conocimiento de la citación a la audiencia respecto a la Denuncia Constitucional 290; siendo que mediante la misma se concreta mi afectación al derecho de defensa, y considerando que no se vienen respetando los plazos de ley y avalados por la práctica parlamentaria, peticiono la reprogramación de dicha audiencia hasta la finalización de las diligencias que el mismo congresista delegado ha señalado en su Informe de Hechos y Pertinencia de Pruebas”, señaló en el escrito.

Indicó que dicho plazo le servirá para tomar conocimiento pleno de las actuaciones desarrolladas en la investigación en su contra, de poder asentirlas u objetarlas, recurrirlas o justificarlas, todo ello en el marco de su derecho irrestricto a la defensa.

Del mismo modo, Vizcarra Cornejo remarcó que se ha venido “vulnerando” su derecho a defenderse “oportuna y adecuadamente” en los plazos que la ley, la práctica parlamentaria y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) señalan.

Cuestionó que la subcomisión lo haya notificado el 15 de marzo a una audiencia a desarrollarse el 18 de marzo, dándosele solo un día hábil para elaborar su defensa y programar sus horarios a dicha diligencias, en medio de investigaciones judiciales y en plena campaña electoral.

Del mismo modo, Martín Vizcarra aseguró que el informe de determinación de los hechos y pertinencia de las pruebas “guarda deficiencias” que recortan su derecho de defensa, no ha analizado porqué razones son pertinentes los medios de prueba que acepta y otros que descarta.

“Señor presidente, advierto que me encuentro disconforme con el IDHyPP ya que no está desarrollado guardando los cánones de la debida motivación, es incompleto y superficial; debido a ello, peticiono se me conceda un plazo de diez días para poder evaluarlo a plenitud y ejercitar mi derecho de defensa sobre el mismo; es por esta razón que deberá reprogramarse dicha audiencia, sin saltar ninguna etapa del proceso y sin apurar sus tiempos adecuados para objetar o recurrir”, enfatizó.

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República había programado para este viernes 19 la sesión donde iba a analizar la Denuncia Constitucional 290, presentada por Yeni Vilcatoma contra el expresidente.

La exparlamentaria denunció a Vizcarra por presuntamente haber cometido una infracción del artículo 126° de la Constitución, al no haber renunciado a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S.A.C cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones entre el 2016 y el 2017.

