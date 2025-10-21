La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe final que acusa al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) de omitir información sobre el vínculo de su empresa con el consorcio brasileño Odebrecht.

El documento, sustentado por Jorge Montoya (Honor y Democracia) recomienda acusar al exmandatario por los presuntos delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos.

El informe final fue aprobado con 10 votos a favor, cero en contra y una abstención (del congresista Pasión Dávila, de la Bancada Socialista).

La acusación deriva de la denuncia constitucional 499, presentada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, en junio del 2024.

Según la denuncia, en enero del 2019 Vizcarra negó que la empresa familiar CyM Vizcarra haya sido proveedora de la empresa Odebrecht entre el 2006 y el 2008 para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

Posteriormente, en entrevista con “Punto final”, el entonces presidente reconoció que su empresa sí hizo trabajos para la construcción de la vía a través del consorcio Conirsa S.A., que tenía a Odebrecht como empresa con mayor participación accionarial.

Martín Vizcarra también había afirmado que había renunciado oficialmente a su empresa el 23 de marzo del 2018. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que eso fue acordado por la junta de accionistas recién el 4 de junio del 2018.

La fiscalía advirtió que Vizcarra no informó en su declaración jurada de intereses del 30 de octubre del 2018, pese a que estaba obligado, que hasta el 4 de junio de ese año había sido directivo de su empresa.

Reprograman audiencia

De otro lado, la subcomisión acordó reprogramar la audiencia de denuncia constitucional 403, presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para el próximo martes 4 de noviembre a las 5:00 p.m.

Benavides Vargas acusó al exmandatario de los presuntos delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio por el caso denominado ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La denuncia también incluye al exministro de Defensa Walter Ayala, acusado de los presuntos delitos de organización criminal, abuso de autoridad, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado.

El caso se remonta a noviembre del 2021, cuando los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, acusaron a Ayala y a Bruno Pacheco de pedirles ascender a un general y dos coroneles de forma irregular.

Según la denuncia, también se encuentra comprendido el excomandante general de la PNP Javier Gallardo, quien habría sido el que encabezó el presunto esquema de cobros ilícitos para que oficiales de la institución fueran ascendidos.