La bancada de Renovación Popular no solo presentó una solicitud de reconsideración para que se vuelva a votar en el pleno del Congreso la inhabilitación por 10 años en contra del expresidente Martín Vizcarra por la disolución de este poder del Estado en setiembre de 2019, sino también para que se someta a sufragio, nuevamente, la solicitud de sanción en contra del exmandatario Francisco Sagasti.

De la misma manera, el congresista Jorge Montoya, vocero de Honor y Democracia, presentó pedidos para volver a votar las inhabilitaciones en los casos de Vizcarra y Sagasti. Los recursos también alcanzan a los exministros Salvador del Solar (PCM), Rubén Vargas y José Elice (Interior).

En comunicación con El Comercio, el portavoz de Renovación, Alejandro Muñante, refirió que él firmó cuatro pedidos de reconsideración para que se vote, otra vez, en el hemiciclo la recomendación de inhabilitación contra Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice por el pase al retiro de 18 generales de la Policía en noviembre del 2020.

El cuarto pedido es para que evalúe nuevamente la sanción al ex primer ministro Vicente Zeballos por la disolución del Parlamento en la administración vizcarrista.

Estos los son pedidos para reconsiderar la votación:

“Ayer [miércoles] fue una mala fecha, como se dice. Era la víspera de un fin de semana largo, algunos congresistas se conectaron virtualmente, otros perdieron la comunicación producto de estar en un vuelo o en la carretera. Y, por esa razón, nos faltaron votos [para las inhabilitaciones]. No es que las denuncias no hayan tenido fuerza”, manifestó.

Muñante indicó que la derecha en el Congreso había calculado los votos en contra y en abstención de las bancadas de izquierda.

Reconsideración presentada la noche del miércoles 30 de abril.

“Estas reconsideraciones no son para todos. Con respecto a Salvador del Solar, se aprobó una cuestión previa para que sea retirado de la acusación [por la disolución del Congreso] por un tema de caducidad, aunque Renovación Popular votó en contra. Este tema quedó zanjado. Aunque, Del Solar no ha sido declarado inocente”, expresó.

El parlamentario de Renovación Popular señaló que el Congreso sí aprobó el levantamiento del fuero para Sagasti, Vargas y Elice, a fin de que estos sean procesados por el presunto delito de abuso de autoridad en el sistema de justicia.

Muñante sostuvo que depende de la Mesa Directiva del Parlamento, dirigida por Eduardo Salhuana (APP), definir la fecha en la que se verían estas reconsideraciones.

Explicó que, para aprobar las reconsideraciones, se requieren 66 votos y que ahí sí están habilitados para marcar los 130 integrantes del Congreso.

“Si las reconsideraciones son aprobadas, ya para el tema de fondo, que es la inhabilitación, ahí solo votan los que no son parte de la Comisión Permanente y se tiene que llegar también a 66 votos”, acotó.

La votación en el pleno

Para Martín Vizcarra, se planteaba una inhabilitación de diez años, que iba a regir hasta el 2035.

El pleno requería 66 votos para aprobar la medida, pero solo alcanzó 61 adhesiones. Hubo 12 posturas en contra, en su mayoría de legisladores de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y el Bloque Democrático Popular.

Además, se registraron ocho abstenciones desde Podemos Perú, el Bloque Magisterial, entre otros. En el caso de Zeballos, solo hubo 64 votos a favor.

Respecto a Sagasti, tampoco se alcanzaron los votos mínimos (66) que se requerían para su inhabilitación. Desde la subcomisión también se había planteado diez años.

Solo se obtuvieron 61 adhesiones, provenientes de Fuerza Popular, Podemos Perú, APP, Perú Libre, Renovación Popular y otros. Se opusieron Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista y Bloque Democrático.

El expresidente Sagasti no se presentó ante el pleno del último miércoles, se excusó a través de un oficio dirigido a Eduardo Salhuana, titular del Parlamento. En el escrito, resumió los descargos que dio ante la subcomisión y la Comisión Permanente.

“En conclusión, no he infringido disposición constitucional ni legal alguna ni realizado actos que correspondan con los tipos penales del delito que se me imputa”, refirió.

Más información

Vizcarra ya tiene dos inhabilitaciones vigentes: una de 10 años impuesta en el 2021 por el Caso ‘Vacunagate’ y otra de cinco años que data del 2022 por sus vínculos con empresas cuando era titular del MTC.

Se salvó de una tercera sanción, esta vez acusado de infringir el artículo 134 de la Constitución a raíz de la disolución del Congreso en el 2019.

VIDEO RECOMENDADO