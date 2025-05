Los pedidos de reconsideración

¿Qué dice la agenda?

1.- De los congresistas Muñante Barrios y Montoya Manrique, mediante el cual solicitan la reconsideración a la votación realizada en la sesión del Pleno del 30 de abril de 2025, por la que no se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que inhabilita por diez (10) años para el ejercicio de la función pública al señor Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, en su condición de ex presidente del Congreso y ex jefe de Estado, por infracción a los artículos 45, 139 inciso 3) y 172 de la Constitución Política del Perú. Documento s/n presentado el 30 de abril de 2025.

Votación en el Pleno: 61 votos a favor, 12 votos en contra y 5 abstenciones.





2. De los congresistas Muñante Barrios y Montoya Manrique, mediante el cual solicitan la reconsideración a la votación realizada en la sesión del Pleno del 30 de abril de 2025, por la que no se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que inhabilita por diez (10) años para el ejercicio de la función pública al señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, en su condición de exministro del Interior, por infracción a los artículos 45; 139, inciso 3); y 172 de la Constitución Política del Perú. Documento s/n presentado el 30 de abril de 2025.

Votación en el Pleno: 58 votos a favor, 9 votos en contra y 10 abstenciones.





3. De los congresistas Muñante Barrios y Montoya Manrique, mediante el cual solicitan la reconsideración a la votación realizada en la sesión del Pleno del 30 de abril de 2025, por la que no se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso que inhabilita por diez(10) años para el ejercicio de la función pública al señor José Manuel Antonio Élice Navarro, en su condición de exministro del Interior, por infracción a los artículos 45; 139, inciso 3); y 172 de la Constitución Política del Perú. Documento s/n presentado el 30 de abril de 2025.

Votación en el Pleno: 60 votos a favor, 9 votos en contra y 11 abstenciones.





4. Del congresista Montoya Manrique, mediante el cual solicita la reconsideración a la votación realizada en la sesión del Pleno del 30 de abril de 2025, por la que se aprobó la cuestión de Orden, que declara la caducidad de las Denuncias Constitucionales 384, 400 y 466 (acumuladas) en el extremo que propone la inhabilitación por cinco (5) años para el ejercicio de la función pública del denunciado Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarthe, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción a los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Estado. Documento s/n presentado el 30 de abril de 2025.

Votación en el Pleno: 53 votos a favor, 42 votos en contra y 7 abstenciones.





5. De los congresistas Herrera Medina y Montoya Manrique, mediante el cual solicitan la reconsideración a la votación realizada en la sesión del Pleno del 30 de abril de 2025, por la que no se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso, que inhabilita por diez (10) años para el ejercicio de la función pública, al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, por infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Estado. Documento s/n presentado el 30 de abril de 2025.

Votación en el Pleno: 61 votos a favor, 12 votos en contra y 8 abstenciones.





6. De los congresistas Montoya Manrique y Herrera Medina, mediante el cual solicitan la reconsideración a la votación realizada en la sesión del Pleno del 30 de abril de 2025, por la que no se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso, que inhabilita por cinco (5) años para el ejercicio de la función pública, al denunciado Vicente Antonio Zeballos Salinas, expresidente del Consejo de Ministros, por infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Estado. Documento s/n presentado el 30 de abril de 2025.

Votación en el Pleno: 64 votos a favor, 12 votos en contra y 5 abstenciones.