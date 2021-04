Martín Vizcarra y su abogado no se presentaron ante el pleno del Congreso, por lo que no ejercerá su derecho a la defensa luego que los parlamentarios decidieran calificar como “injustificada” su ausencia a la sesión que se programó para esta mañana. En ella, se va a debatir la denuncia constitucional que plantea inhabilitarlo por diez años para que no pueda ejercer cargos públicos por el caso “vacunagate”.

La Mesa Directiva del Parlamento planteó rechazar el pedido que hizo la defensa de Vizcarra Cornejo para que se reprograme la sesión al aducir que se estaba vulnerando su derecho a la defensa por no haber recibido el acta del Consejo Directivo donde se decidió agendar para este viernes el debate de su caso. También señaló como parte de su pedido que el pleno se cruzaba con otras diligencias fiscales que habían sido programadas con anterioridad.

Fernando Ugaz envió esta mañana, por segunda vez, un pedido para reprogramar el pleno, pero aún así la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, indicó que la Mesa Directiva había decidido considerar como injustificada su inasistencia para que el exmandatario pueda ejercer su derecho a la defensa. Asimismo, informó que las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete sí se habían presentado ante el Parlamento para responder ante las denuncias constitucionales.

El planteamiento fue aprobado por el pleno con 106 votos a favor y solo 2 abstenciones de los congresistas Guillermo Aliaga y Reymundo Dioses, ambos de la bancada Somos Perú.

Cabe recordar que Martín Vizcarra ha sido candidato para el Congreso por Lima Metropolitana en la lista del partido Somos Perú el pasado domingo 11 de abril.

La Mesa Directiva justificó su decisión al informar que la defensa del expresidente había sido notificado con tiempo suficiente y explicando que los abogados pueden decidir qué diligencias priorizar, lo que no atenta contra su derecho a la defensa.

Pedido de Martín Vizcarra

Esta mañana, el abogado de Martín Vizcarra, Fernando Ugaz, envió nuevamente un pedido para reiterar que se reprograme el debate del informe de las denuncias constitucionales 423 y 427 contra el expresidente y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por haber recibido de manera irregular las vacunas de Sinopharm contra el coronavirus (COVID-19).

Ugaz aseguró que la respuesta que había recibido a su primer pedido de parte de Mirtha Vásquez era “contraria a la verdad, al debido proceso, la práctica parlamentaria y vulnera el derecho de defensa”.

Por eso insistió en su solicitud para que se reprograme la sesión del pleno para hoy, 16 de abril.

Fernando Ugaz pidió reprogramar el pleno del 16 de abril minutos antes que empezara.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: infórmate sobre las multas por no participar en el proceso electoral

TE PUEDE INTERESAR