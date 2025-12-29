Mas de 130 excongresistas buscan regresar como senadores o diputados: los principales rostros y los cuestionados

La presencia de los exparlamentarios puede significar experiencia, pero existen varios nombres que arrastran graves antecedentes con sanciones y condenas incluidas.

En total, suman 132 los excongresistas que pertenecen a los periodos legislativos entre el 2000 y 2021. A esto se pueden sumar los 88 miembros del actual periodo 2021-2026 que están en ejercicio y buscarán la reelección el próximo año.

Las candidaturas de exlegisladores provienen de dos periodos en su mayoría: el 2016-2019 con 45 aspirantes y el 2020-2021 (el Congreso complementario) con 43. Respecto al tipo de candidatura, la mayoría (91 de los 132) apuesta por el Senado: 51 se presentan para el Senado Nacional y 40 para el Senado por circunscripción.

Otro dato relevante es que el 57% de los exlegisladores han cambiado de camiseta política respecto al último periodo que integraron.

Ventajas

Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y el Apra son las agrupaciones que más excongresistas llevan en sus respectivas listas. Para especialistas en temas parlamentarios como Martin Cabrera, esto puede significar una apuesta por la experiencia de sus cuadros.

“Fuerza Popular viene el esfuerzo de institucionalizar su partido y ya tienen formados cuadros y los tienen identificados, por experiencia, por región, han trabajado con ellos”, indicó Cabrera respecto a que el partido fujimorista lleva 36 exlegisladores en sus filas.

A manera general, el especialista sostiene que los excongresistas tienen cierta ventaja en este proceso electoral con tantos logos y rostros en contienda.

“Nuestro proceso electoral no es para elegir, sino para descartar, y esto se da a último momento, donde prefieren lo malo conocido antes que lo malo por conocer. Y estos excongresistas ya saben como funciona el proceso electoral, tienen acceso a fuentes de financiamiento, lo único que marca la diferencia es el partido con el que postulan”, apunta el director ejecutivo de Instituciones, Política y Comunicaciones (IPOC).

Desventajas

Pero la postulación de exmiembros también puede ser una desventaja, sobre todo cuando se trata de aquellos que fueron denunciados o hasta sancionados.

Por ejemplo, el partido Progresemos postula como senador a Edwin Donayre, el exlegislador condenado a cinco años de prisión por el robo de combustible al Ejército en el caso conocido como ‘Gasolinazo’. En 2019, Donayre -quien por entonces pertenecía a las filas de APP- fue desaforado del Congreso.

Cooperación Popular, el partido que tiene a Yonhy Lescano como candidato presidencial, postula a Walter Acha, un exparlamentario que fue suspendido por 120 días del Congreso, en 2021, tras ser acusado de mantener relaciones inapropiadas con una extrabajadora que lo denunció de haberla violado durante un viaje a Pucallpa. El mismo partido tiene a Heriberto Benítez, implicado en el caso ‘La Centralita’, como candidato a diputado por Lima.

Situación similar es la de Perú Primero, el partido de Martín Vizcarra, quien lleva en sus filas al exlegislador Clemente Flores, contra quien, en 2020, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional por presunto cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado, en el marco del caso ‘Los Temerarios del Crimen’.

Para el especialista Martin Cabrera, este tipo de postulaciones a personajes cuestionados es una muestra de que algunas agrupaciones políticas buscan llegar al poder sin importar el como. “La mayoría parece haberse quedado con el ejemplo de la congresista ‘robacable’, quien logró una exposición y se quedó en el imaginario. Pero es una lectura equivocada al día de hoy, es un racional simplificado que no dará resultados”, enfatizó.