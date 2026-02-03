Más participantes chinos en chifa y explicaciones que no convencen: claves de la presentación de ministros ante el Congreso por caso Jerí

Los ministros Vicente Tiburcio (Interior) y Luis Bravo (Energía y Minas) se presentaron el lunes 2 ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por las reuniones no transparentadas que el presidente José Jerí sostuvo con el empresario chino Zhihua Yang. No obstante, lejos de cerrar el caso, sus exposiciones abrieron nuevas interrogantes y cuestionamientos entre los miembros del grupo de trabajo parlamentario.

Durante la sesión, Tiburcio aportó nuevos detalles sobre la reunión del pasado 26 de diciembre en el chifa de Yang, en San Borja, al revelar que en el encuentro participó al menos otro ciudadano chino, además de Yang y Ji Wu Xiaodong.

“Estuvieron dos personas más, una persona que no hablaba nada en castellano, que solo lo hacía con el dueño del chifa, y otra persona más que posteriormente ha sido identificado como el señor Ji Wu Xiaodong”, reveló ante los congresistas.

Ministro del Interior, Vicente Tiburcio, es testigo clave del encuentro que sostuvo Jerí con el empresario chino Zhihua Yang el 26 de diciembre pasado. Foto: Antonio Melgarejo/ GEC

Tiburcio también informó que Ji Wu Xiaodong ya se encuentra bajo custodia policial, luego de que se confirmara que tenía una orden de detención domiciliaria y que, aún así, logró ingresar a Palacio de Gobierno en otro momento.

“Se han hecho todas las indagaciones, tal es el caso que ese ciudadano que estaba con arresto domiciliario está siendo custodiado por la Policía Nacional”, aseguró.

El ministro insistió en que, cuando acudió al chifa con Jerí, desconocía la identidad y la situación legal de los asistentes. “Era la primera vez que los veía. Nunca los he conocido ni tampoco sabía que eran empresarios”, afirmó.

Una cena “ocasional”

Tiburcio intentó presentar el encuentro en el chifa como un hecho casual. Relató que la cena se produjo luego de una jornada de trabajo en la que, junto con el presidente, recorrió distintos puntos de Lima.

“El señor presidente me hace una invitación para ir a cenar. [...] . Estando en el chifa se identificó, que era dueño del chifa, que era el señor ‘Johnny’ Yang. En esas circunstancias se hicieron presentes dos personas más, también de descendencia china (sic), que compartieron la cena durante ese espacio”, señaló.

De acuerdo con su versión, la reunión duró aproximadamente una hora y media y no existió “nada irregular ni actos contrarios a lo que estamos haciendo”. Insistió en que la conversación estuvo centrada en temas sociales: actividades por Navidad, el Día de la Amistad Perú-China y “cómo han sido preparados los platos”.

Añadió que posteriormente volvió al chifa, aunque en un contexto distinto, acompañado de familiares.

Justifica ingreso encapuchado

Tiburcio también trató de justificar que el presidente haya acudido encapuchado al chifa. “Al presidente lo veía mañana, tarde y noche con distintos atuendos. Es parte de su personalidad. Entendía que utilizaba jeans, camisas, polos, casacas, gorros, lentes, buzos”, dijo.

Además, negó que haya existido algún momento en que el presidente se haya quedado a solas con los empresarios chinos. “Desde que llegamos hasta que nos retiramos estuvimos en ese lugar. En ningún momento lo dejé solo”, salvo —según precisó— cuando ambos alcanzaron platos de comida al personal de seguridad que se encontraba en un ambiente contiguo.

Tiburcio informó que ya declaró ante el Ministerio Público por este caso, por el que Jerí es investigado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

“Seré más cuidadoso para que todos mis actos estén agendados”, afirmó.

Consultado si está dispuesto a renunciar, respondió: “Si tengo que asumir responsabilidades políticas, lo asumiré. Por supuesto, todo está a lo que el presidente disponga. Mi cargo está a su disposición”.

Proyecto bajo la lupa

La segunda parte de la sesión de la Comisión de Fiscalización estuvo centrada en el proyecto “Central Hidroeléctrica Pachachaca 2”, ubicado en Apurímac y concesionado en el 2023 a Hidroeléctrica América S.A.C., empresa de Zhihua Yang.

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, confirmó que en enero pasado, su sector rechazó una solicitud de prórroga presentada por la empresa para postergar el inicio de operaciones de la central. Detalló que el calendario original establecía el inicio de obras en mayo del 2025 y su culminación en mayo del 2026.

El 23 de diciembre pasado; es decir, tres días antes de la cena en el chifa, la concesionaria solicitó formalmente una ampliación del plazo de ejecución, alegando conflictos sociales con la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado, que habría expresado su oposición al proyecto.

La respuesta del Ministerio de Energía y Minas fue emitida el 27 de enero, luego de que se conocieran las reuniones no transparentadas de Jerí.

El ministro Bravo señaló que el pedido de prórroga “no es viable” porque la empresa “no ha sustentado el evento de fuerza mayor que acredite que estuvo impedido de ejecutar el proyecto”.

Ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, respondió por la situación del proyecto “Central Hidroeléctrica Pachachaca 2”. Foto: Antonio Melgarejo / GEC

Sin avance

En tanto, el director ejecutivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Omar Chambergo, confirmó ante la Comisión de Fiscalización que el proyecto presenta un avance físico del 0 %.

“La concesionaria informó que en mayo del 2023 inició las obras preliminares, con limpieza de la carretera para accesos. Según la concesionaria, por problemas con la comunidad Juan Velasco Alvarado, las actividades se paralizaron en junio del 2023. A la fecha, el proyecto está paralizado, no hay avances”, dijo.

Añadió que Osinergmin ha emitido nueve informes trimestrales al Ministerio de Energía y Minas sobre el estado del proyecto.

“Generan más dudas”

Las exposiciones no convencieron a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Su presidente, el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), acusó al Ejecutivo de “no dar versiones aclaratorias”.

“De parte del Ejecutivo en general - hablo del presidente y de los ministros que han concurrido - no ha habido suficiente aporte a la investigación porque las versiones que dan no son firmes, no son aclaratorias. Generan más dudas”, dijo en diálogo con Canal N tras la sesión.

Vergara cuestionó que se intente minimizar la reunión en el chifa: “Que diga que se fue a comer y hablar de los platos chinos, no sé quién lo puede creer”, añadió.

El parlamentario adelantó que la comisión presentará un informe preliminar la próxima semana y que “lo más probable” es que se soliciten facultades de comisión investigadora.

Además, informó que este miércoles se espera la presencia de un representante de la Municipalidad de Lima para que informe sobre la clausura de otro negocio de Zhihua Yang en el Centro de Lima, al que también acudió Jerí.

Además, se citará a un funcionario del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para conocer si existió “coacción, presión o favorecimiento” por parte de Jerí para que el negocio del empresario chino sea reabierto.

Finalmente, informó que para el 11 de febrero se encuentran citados cuatro empresarios chinos vinculados al caso.

En tanto, durante la sesión, el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) acusó a Jerí y Tiburcio de faltar a la verdad. “El ministro ha venido a mentirnos al igual que el presidente de la República. Urge tocar la moción de vacancia, que no nos vengan con el pretexto de que estamos en receso legislativo”, señaló.

Por su parte, Jorge Luis Flores Ancachi (Alianza para el Progreso) sostuvo que la presentación ministerial solo agravó la situación. “Ha venido a contarnos cuentos chinos. Ha venido a empeorar las cosas. Usted debería ser censurado. Hay muchos temas que no cuadran, que no cierran”, dijo dirigiéndose a Tiburcio.

Ningún congresista de Fuerza Popular intervino durante la sesión, pese a que Héctor Ventura y David Jiménez registraron asistencia de manera virtual. En tanto, los miembros titulares de la comisión Patricia Chirinos y Norma Yarrow (Renovación Popular), así como Carlos Zeballos (Bloque Democrático Popular), no participaron al encontrarse con licencia.