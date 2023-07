Carlos Zeballos

Congresista por Podemos

Nota al mensaje: 10

Un mensaje muy largo, donde no se presentaron resultados de sus más de siete meses en el cargo.

Si bien pidió perdón a los deudos, no hizo mea culpa ni se asumió un costo político. Habló de asignación de presupuestos, pero no hablo de la elaboración de planes en políticas de prevención, puro paliativo y no soluciones integrales, no hablo de las denuncias de corrupción en su gobierno, esperemos que de llegar al próximo 28 de julio pueda indicarnos los resultados medibles de sus promesas y la planificación realizada de la mismas, en Educación y Seguridad Ciudadana.

No habló nada de la protección al medio ambiente sector importante, porque nuestras cuencas, ríos y lagos se vienen secando y se encuentran contaminados.