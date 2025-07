Mensaje a la Nación de Dina Boluarte: ¿Qué puntos claves esperan desde el Congreso?

Congresista por Avanza País

Diana Gonzales

Arequipa y el sur no pueden seguir excluidos del desarrollo. La falta de inversión formal en minería e infraestructura impide cerrar brechas y generar empleo digno. A un año de culminar su mandato, el Gobierno ya no tiene margen para seguir postergando decisiones. Debe ejecutar con urgencia los proyectos estratégicos que impulsen la economía formal y fortalezcan la recaudación. Sin sur, no hay desarrollo nacional.