La demora de los nuevos congresistas en completar el proceso de llenado de sus declaraciones juradas de bienes y rentas, tiene en suspenso la instalación e inicio de actividades legislativas. Manuel Merino de Lama, candidato de Acción Popular a la presidencia del Congreso, afirmó que todo depende de la velocidad de los congresistas para agilizar sus trámites y, según estimó, al ritmo actual podrían estar juramentando esta semana.

Manuel Merino relató a El Comercio una serie de inconvenientes que han tenido, desde el miércoles pasado, en el trámite de las declaraciones juradas de bienes y rentas. Según contó, el miércoles pasado llegó la Contraloría a instalarse con sus módulos en sede legislativa, pero surgieron problemas técnicos con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) pues su sistema no jalaba la firma digital de los parlamentarios que se acercaron a iniciar el trámite respectivo.

“El problema está en la velocidad que le pongan los congresistas, pero no solo es responsabilidad de ellos pues surgieron problemas técnicos de Contraloría y Reniec. El miércoles se comenzó con el llenado [de información de la declaración jurada] y no jalaba la firma digital. Ayer lunes se solucionó todo, pero muchos se dieron cuenta que para utilizar el DNI digital, tienes que tener habilitado tu chip”, refirió Merino.

En su propia experiencia, Merino detalló que inició el llenado de su declaración jurada el miércoles, pero le dijeron que no jalaba su firma digital y le pidieron que regrese el viernes. Cuando regresó ayer lunes a completar su trámite, se topó con que no tenía habilitado su chip. Como debía asistir a una reunión en Palacio de Gobierno con el primer ministro Vicente Zeballos, tuvo que suspender el trámite. Recién hoy se acercará a sede legislativa a completar el proceso, tras regularizar la habilitación de su chip previo pago de S/ 6.10 en Reniec.

Por información interna del Congreso, Manuel Merino indicó que son 47 los que ya entregaron la información completa de su declaración jurada de bienes y rentas. “Confiamos que los 69 nuestros no fallen, y completen entre hoy y mañana, ellos saben que es urgente. Si se mantiene el ritmo al que llegamos ayer, con 47, podríamos estar instalándonos el jueves o viernes”, sostuvo. Cuando Merino hace referencia a 69, se refiere a la suma de los miembros que integran las bancadas que postulan a la Mesa Directiva: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos.

Una vez instalados, refirió Merino, podrían realizar la elección de la Mesa Directiva en los dos días siguientes. El Reglamento del Congreso estipula que “los Grupos Parlamentarios debidamente constituidos, pueden presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Congreso, hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección”.

Seguidamente, la normativa interna apunta que “en el caso de la elección de la Mesa Directiva para un nuevo período anual de sesiones, el acto electoral se lleva a cabo el mismo día de la instalación o a más tardar al día siguiente”.

De otro lado, el representante de Acción Popular descartó que haya pedido resguardo policial por adelantado. “Yo ahorita me muevo sin ningún tipo de seguridad. Me darán lo que corresponde cuando llegue su debido momento, pero no he pedido nada por adelantado”, aclaró.