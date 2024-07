La demora en las negociaciones recae en las indefiniciones de Fuerza Popular y APP. Desde el fujimorismo, alegan que no se avanzaba porque Richard Acuña -el representante de APP en las negociaciones- se encontraba fuera del país.

Mientras que en APP señalan que los fujimoristas no definían si iban o no a la cabeza de la fórmulas de la Mesa Directiva; es decir, a la presidencia del Congreso.

A esto se suman las desavenencias y el desorden de APP por sus múltiples candidaturas. Eduardo Salhuana era el voceado hasta que la misma Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, le bajó el dedo públicamente en una entrevista con Beto Ortiz .

Por su parte, Alejandro Soto no ocultaba sus intenciones para tentar la reelección y puso una serie de iniciativas a debate -en la Comisión Permanente- para contentar a las bancadas y garantizar votos. “Ha existido una guerra interna tremenda en la bancada, y todos acusan que las últimas denuncias en medios han salido de los mismos bandos en disputa”, explica una fuente de la bancada appepista.

En medio de este escenario, surgió el nombre de José Elías como una opción. El legislador se incorporó a la bancada este año, tras renunciar a Podemos.

En el periodo legislativo 2011-2016, Elías fue congresista fujimorista y se creía que eso podría ser un gancho para el respaldo de la actual bancada de Fuerza Popular. Incluso, el parlamentario se encontraba en Estados Unidos y adelantó su vuelo de regreso para esta semana, que, en principio, estaba previsto para agosto. Pero el fujimorismo no quiere ningún indicador que les atribuya el manejo de la presidencia, por lo que un excongresista de sus filas podría ser perjudicial .

Ante esas idas y vueltas, APP reconsideró su decisión de no postular a Lady Camones. “La idea era guardarla para la plancha presidencial del 2026, pero la verdad es que no tenemos más de dónde sacar (nombres)”, indicó una fuente de la bancada.

Desde dicho bloque ha surgido el nombre de María Acuña, pero la familia no está dispuesta a poner a la hermana de César Acuña y que esto represente una serie de ataques al actual gobernador de La Libertad.

“Y el resto de bancadas acepta a Camones porque desde la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales) que preside se han blindado a todos los ‘mochasueldos’. La única que sancionaron fue a María Cordero, pero por orden del fujimorismo”, añadió la misma fuente.

Las vicepresidencias

Con APP a la cabeza, la primera vicepresidencia quedaría en manos de Fuerza Popular. La bancada fujimorista -al igual que APP- afronta sus propias pugnas internas, según fuentes del grupo naranja, y este lunes tendrían una nueva reunión para definir su candidatura.

En la tienda fujimorista, un bloque de la bancada considera que sí deberían ir a la cabeza de la fórmula y asumir la presidencia del Congreso, para lo que han propuesto a la exvocera Patricia Juárez. Pero en el partido, por cálculos electorales, consideran que es un peligro, pues asumirían todos los pasivos del Parlamento durante el año que se viene, donde ya se entra a terreno electoral.

Juárez también ha recibido oposición de parte del bloque de ‘albertistas’ de la bancada, encabezados por Alejandro Aguinaga. De no lograr consenso para postular a la presidencia del Congreso, el grupo de Juárez ha propuesto al legislador Eduardo Castillo para la primera vicepresidencia. Este último se impondría por encima de otros colegas como Héctor Ventura y Arturo Alegría (quien busca la reelección).

En las otras vicepresidencias, la definición es igual de complicada. En la interna de Perú Libre se ha desatado toda una disputa por el sucesor de Waldemar Cerrón, quien incluso pensó en la reelección, pero levantó una serie de reclamos internos, y esto dejó el puesto entre Américo Gonza y Kelly Portalatino.

Los grupos de Gonza y Portalatino empezaron así una guerra de baja intensidad. El entorno de Portalatino culpa a Gonza de la filtración de los chats con Vladimir Cerrón que se han revelado en medios durante los últimos días. Esto ha reducido las opciones de Portalatino y, hasta el momento, todo hace indicar que Gonza quedaría a cargo de la segunda vicepresidencia.

Gonza ha impulsado una serie de proyectos, desde la presidencia de la Comisión de Justicia, en contra de los medios y a favor de su partido Perú Libre.

La última vicepresidencia es quizás la única de consenso. Las fuentes consultadas indican que Avanza País repetiría el plato, y el representante elegido por dicha bancada es Alejandro Cavero.

Cavero venía buscando el cargo desde las anteriores elecciones, pero sin éxito por unas disputas a raíz de sus declaraciones críticas contra César Acuña, líder de APP. Para este año, Cavero tuvo una reunión con el propio Richard Acuña y con el secretario general del fujimorismo, Luis Galarreta, donde se cerró su postulación.

Cavero preside el grupo de trabajo encargado de evaluar el nuevo candidato a contralor general presentado por el gobierno. Según fuentes legislativas, esta propuesta es respaldada por APP.

Con la tercera vicepresidencia recaída en Avanza País, quedan fuera de la fórmula otras bancadas del bloque como Renovación Popular y Podemos. Este último grupo propuso a Juan Burgos -exmiembro de Avanza País- para el cargo. Sin embargo, el vacío se llenará con las presidencias de comisiones.

Las presidencias de comisiones

Renovación Popular ha buscado meterse en la fórmula de la Mesa Directiva a toda costa, pero sin éxito. Su propuesta era que Norma Yarrow encabece la lista postulando a la presidencia del Congreso. “Y si no nos dan la presidencia o una vicepresidencia, pediremos (la presidencia de) Presupuesto”, explicó una fuente de la bancada celeste.

Yarrow ha buscado posibles aliados en varios grupos, tanto dentro como fuera del bloque de derecha. Carlos Zeballos, congresista de Podemos, mostró su respaldo a una eventual candidatura en medios, y en la interna la bancada izquierdista de Cambio Democrático-JPP ha sondeado la posibilidad de hacer una lista alternativa con Yarrow a la cabeza.

Incluso el líder del partido, Rafael López Aliaga (actual alcalde de Lima), salió a respaldar la candidatura de Yarrow en redes sociales. Fuentes del bloque de derecha legislativa también detallaron que López Aliaga se ha comunicado telefónica con Keiko Fujimori y los Acuña intentando interceder por Yarrow, pero son éxito alguno. Este Diario consultó a López Aliaga sobre esto último, pero no obtuvimos respuestas.

Las mismas fuentes revelaron que las conversaciones de López Aliaga con los líderes partidarios no acabaron en buenos términos, debido al estilo poco cortés que empleó el alcalde en sus requerimientos, donde incluso los acusó de aliarse con “mafiosos” en lugar de preferir a su bancada.

Como presidente de RP respaldó la candidatura de nuestra congresista Norma Yarrow como representante de la bancada RP a la mesa directiva del congreso . Con la seguridad de que cumplirá con honestidad y con la capacidad que siempre ha demostrado. — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) July 12, 2024

“A Renovación (Popular) los haremos sufrir hasta el final y probablemente no le daremos ninguna comisión de las importantes que quieren”, sostuvo una fuente de APP.

La Comisión de Presupuesto es codiciada por Renovación Popular por las partidas que requiere el alcalde para el próximo año, y todo el contexto de endeudamiento que afronta su gestión. Sin embargo, esta presidencia recaería en APP o Fuerza Popular para el periodo 2024-2025.

Somos Perú pensaba repetir el plato en Presupuesto, para lo que sumaron más miembros, aunque no todos los que pensaban. Pasaron de cinco a siete con la incorporación de los exfujimoristas Jorge Morante y Luis Cordero, pero consideraban llegar hasta los 11 sumando a tres congresistas del Bloque Magisterial. Estos últimos tres jales no se han concretado a la fecha, pese a que fueron anunciados por José Jerí durante la semana pasada.

Hasta la fecha, la incorporación de estos últimos tres legisladores izquierdistas no se ha concretado. Fuentes entendidas de las negociaciones revelaron que APP ha ofrecido la presidencia de la Comisión de Educación al Bloque Magisterial bajo la condición de que no se pasen sus miembros a Somos Perú. En la tienda appepista no quieren que crezca la bancada de Somos Perú.

En lo que respecta a Fuerza Popular y APP, ambas mantendrían otras comisiones importantes como Economía y Salud, respectivamente.

Podemos y Acción Popular no tendrán espacio en la Mesa Directiva, pero sí podrán elegir comisiones importantes. El primero busca la presidencia de Fiscalización y el segundo de Vivienda.

En Acción Popular se quiso postular a Luis Aragón, pero fuentes de su bancada explicaron que solo fue un intento de meterse en el debate. También se voceó que María del Carmen Alva quería volver al cargo, pero aún no retorna a la bancada de la lampa, por diferencias con la nueva dirigencia partidaria.