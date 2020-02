Por: Martín Hidalgo y Alexander Villarroel

La conformación de la lista multipartidaria para la nueva Mesa Directiva 2020 entró a su recta final de definiciones y es cuestión de días para su oficialización. La disputa por el último cupo en la fórmula parece decantarse a favor de la bancada de Podemos Perú.

Acción Popular (25), Alianza para el Progreso (22) y Somos Perú (11) ya tienen un acuerdo político para impulsar una fórmula liderada por el excongresista acciopopulista Manuel Merino. El último cupo en un inicio parecía estar separado para el Partido Morado (9), pero en las dos últimas semanas se metió a la negociación Podemos (11).

El peso numérico de la bancada que integra Daniel Urresti es uno de los factores que inclinan la balanza. Con Podemos Perú, la fórmula de Merino logra 69 votos, mientras que con los morados solo llegan a 67. Son 66 los votos mínimos para lograr la presidencia legislativa, en caso asistan los 130 legisladores al acto de elección.

“Esta semana sí o sí tiene que hacer [dar a conocer la lista]. Y la fecha más próxima, esperemos que el miércoles”, dijo el virtual congresista Luis Roel, en comunicación con El Comercio.

Según explicó, Acción Popular no solo está buscando acuerdos con las otras bancadas “para tener más votos”.

“Estamos tratando de generar consensos en cuanto a la agenda parlamentaria. Por lo tanto, mantenemos el diálogo tanto con el uno como con el otro. Pero ya entre hoy y mañana se resuelve y, si se puede, el miércoles ya tendríamos oficialmente una mesa con cuatro representes de los cuatro partidos con los que hemos tenido ya un consenso político”, acotó.

Según diversas fuentes de El Comercio, esta noche los encargados de las negociaciones de Acción Popular sostendrán una reunión para abordar este tema.

Si bien trascendió que el acuerdo con Podemos Perú ya estaba avanzado, este martes también tienen pactado dialogar con sus pares del Partido Morado, quien buscaría poner a Francisco Sagasti en una de las vicepresidencias.

Aunque los ánimos de sus colegas no se mostraron de lo mejor. “Yo nunca he sentido esa pugna (con Podemos Perú). Solo la he visto en la prensa. Cuando he preguntado me han dicho que no y que esta semana se aclarará. Si acaso es verdad, porque puede suceder, si no conformamos la Mesa Directiva, no pasa nada”, dijo su colega Zenaida Solis a Ideelerario.

En Podemos Perú no se baraja el nombre de Daniel Urresti, sino el de sus colegas Carlos Almerí y María Teresa Cabrera.

Alianza para el Progreso ocuparía la primera vicepresidencia, pero su candidato aún se oficializará el próximo viernes cuando sostengan una reunión con su máximo líder César Acuña.

Somos Perú, por su parte, se perfila para la segunda vicepresidencia. Su candidato se baraja entra dos opciones: Rennan Espinoza, quien para candidatear tendría que dejar de ser vocero de la bancada, o su colega Guillermo Aliaga.

“Acción Popular nos ha invitado a ser parte de la mesa, ellos nos han expresado su voluntad de presidirla así que nos hemos reunido y hemos dicho que sí vamos a ser parte de la misma”, señaló a este Diario Espinoza. Sin embargo, remarcó que su candidato también se definiría “esta semana”.

A TENER EN CUENTA:

—Hasta el momento, otra lista que ya se ha anunciado es la del Frente Amplio. Ellos, en una fórmula única, postularán a Rocío Silva Santisteban en la presidencia. En las tres vicepresidencias irán: José Luis Ancalle, Mirtha Vásquez y Absalón Montoya, respectivamente.