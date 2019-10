El comité político del partido de la lampa se reunió el día del cumpleaños de su líder histórico, Fernando Belaunde Terry, para tomar algunos acuerdos sobre cómo será su participación en las elecciones al Congreso, convocadas para el 26 de enero de 2020. Su presidente, Mesías Guevara, adelantó que uno de ellos es que solo postularán a sus militantes y no a invitados como en anteriores procesos.

— Ha dicho que está de acuerdo con la disolución del Congreso; sin embargo, congresistas de su partido, con excepción de Yonhy Lescano, participaron en la elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, pese a la cuestión de confianza que había presentado el Ejecutivo. ¿Qué reflexión le merece eso?

Bueno, la reflexión ya la hemos hecho ayer (lunes) en la reunión del comité político, donde han participado los congresistas Víctor Andrés García Belaunde, Yonhy Lescano, Miguel Román, y en la que hemos concordado que el tema de la disolución del Congreso ya es un hecho real y contundente, y simplemente nos queda mirar las elecciones al Congreso de 2020, que evitemos dar discursos o entrevistas altisonantes de unos contra otros porque es un tema que la historia juzgará. Seguramente también el Tribunal Constitucional en su momento se pronunciará.

— ¿Pero el partido hace un mea culpa por esa participación o reconocen si fue un error?

Es una opinión totalmente dividida. Para nosotros como partido y dirigencia consideramos que no debió haberse participado en ese proceso electoral. Los alcaldes y gobernadores elegidos por el partido en el 2018, mayoritariamente hemos apoyado la disolución del Congreso porque ya no tenía otra alternativa el presidente de la República, sino hubiera sido un caos mayor, toda vez que ellos [algunos legisladores] ya tenían preparada una vacancia presidencial que no aprobaron porque no tenían los votos; sin embargo se atrevieron a hacer una suspensión temporal [de Vizcarra], lo cual no encaja en la Constitución.

— ¿Y cómo explica al electorado que -por un lado- su ex candidato presidencial Alfredo Barnechea diga que la disolución del Congreso es un golpe de Estado, y -por otro- el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que postuló por AP, respalde la medida al igual que usted?

Son opiniones personales. Somos un partido con 220 mil militantes, y no vamos a poder tener una opinión única, con algunas se coincide con otras no, pero la opinión oficial del partido es la que expreso como presidente de este.

— Que la disolución del Congreso es una medida constitucional...

Correcto, y, por lo tanto, la opinión del señor Barnechea y de Jorge Muñoz son respetables, pero muy personales.

— ¿Esta división va a afectar la participación del partido en las elecciones de enero?

Sin lugar a duda las acciones de diversos actores muy mediáticos, como los excongresistas, tienen un impacto positivo o negativo, porque también son líderes de opinión y pueden marcar un cierto derrotero. Pero como reitero anoche hemos tenido una reunión del comité político y donde hemos acordado voltear la página, y que nos metamos a apoyar la campaña del 2020.

— Tanto usted como Muñoz se han mostrado a favor de que su partido presente candidatos jóvenes. ¿Serán solo militantes o también podrían tener invitados?

Anoche hemos acordado participar en el proceso electoral del 2020. También participó en la reunión el Comité Nacional Electoral, al que hemos dado la sugerencia de que la elección sea un militante un voto, y que no habrá invitados, que vamos a ir con la militancia y que tampoco haremos alianzas con otros partidos políticos. Esta vez vamos a dar oportunidad a los hombres y militantes de base, y, en lo particular, considero que puede ser una gran oportunidad para que la juventud entre de lleno en política y renueve esta importante actividad. Esos son los acuerdos tomados.

La reunión del Comité Político y el Comité Nacional Electoral de Acción Popular se realizó anoche en su local de Miraflores. En ella participaron los congresistas García Belaunde y Lescano. [Foto: Difusión]

— ¿Comparte la preocupación de autoridades como el defensor del pueblo, para quien no está garantizado que el próximo Congreso sea mejor que el que acaba de ser disuelto, pues será solo para completar el periodo al 2021 y no hay incentivos?

Siempre hay riesgos pero es bueno resaltar que el próximo Congreso tendrá un rol importantísimo, por eso es que yo discrepo con aquellas personalidades que lo han calificado de mini Congreso. El próximo Congreso tendrá la responsabilidad de elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, monitorear el tema de la Junta Nacional de Justicia, lo relacionado a la reforma que necesitamos el gobierno nacional y los gobiernos locales para dinamizar la inversión pública y hacerla transparente.

— En Acción Popular tienen varios problemas que superar. Por ejemplo, no tienen un secretario general ni directiva reconocida ante el JNE, lo que no ha permitido que se elija a su sucesor pues su presidencia ya venció. ¿Van a poder resolver estos problemas para las próximas elecciones?

Lo que pasa es que nosotros bajo mi presidencia vencida sí, pero reconocida ante el ROP (Registro de Organizaciones Políticas) para ver temas administrativos, hemos logrado en este año renovar al Comité Nacional Electoral que esta debidamente escrito en el ROP, también nuestros personeros están inscritos debidamente, así como el padrón que estamos depurando en concordancia con la ley. Por lo tanto tenemos los tres elementos fundamentales para hacer la elección interna. Ya el 2016 no teníamos dirigencia ejecutiva y participamos en esas elecciones, igual el año pasado, por lo tanto no tenemos ningún obstáculo para participar en ese proceso electoral.

— Por esta situación tampoco están recibiendo financiamiento público...

No [lo estamos recibiendo] porque yo he sido enfático en decir que mientras no tengamos dirigencia ejecutiva, secretario general y tesorero para que se hagan responsables de esos fondos públicos, no vamos a recibir el dinero. Anoche se volvió a ver ese tema y fui reiterativo en que yo no iba a tramitar ningún dinero público mientras no se ponga en orden la casa.

— ¿Y ese ordenamiento de la casa es viable?

Sí es viable, anoche ha sido un comité político de concordia porque hemos limado asperezas entre las diversas corrientes que hay en el partido y, por lo tanto, creo que ha sido un comité político muy fructífero. Ayer también fue el cumpleaños de nuestro presidente Fernando Belaunde Terry y creo que él nos ha ayudado para lograr esta concordia.

— ¿Cómo van a financiar esta campaña?

Como siempre lo hemos hecho, siempre nos hemos financiado con nuestros propios fondos, aportes de los militantes, de los correligionarios, amigos y familiares, y lejos de los financiamientos oscuros. Vamos a seguir en esa misma línea, con campañas bastante modestas y humildes, sin hacer tanta fanfarria.

— Usted también es presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y el apoyo de esta fue inmediato a la medida del presidente Vizcarra. ¿Este respaldo es un cheque en blanco al presidente hasta el 2021?

No. No es un cheque en blanco, tampoco es un apoyo interesado, es un apoyo de principios, a la democracia, a la gobernabilidad, como reitero ya no había alternativas, era entre el cierre del Congreso o la vacancia presidencial. Lamentablemente a ese escenario nos llevó la Comisión de Constitución del Congreso al archivar de manera irresponsable el proyecto de ley de adelanto de elecciones que presentó el presidente.

— ¿Este incremento de partidas de recursos que se ha destinado a los gobiernos regionales estaba previsto, o se da a partir de la situación en la que nos encontramos?

No, siempre ha estado previsto. De lo que hemos hablado y que quede claro es de la continuidad de los proyectos, que no hemos empezado nosotros sino las gestiones anteriores. Por un acto de respeto, seriedad y responsabilidad siempre hemos dicho que las autoridades electas, alcaldes y gobernadores regionales, tenemos la obligación de continuar con los proyectos anteriores y es allí que hemos estado permanentemente coordinando [con el Ejecutivo].