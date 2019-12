Los integrantes de la Comisión Permanente Gilbert Violeta (Contigo), Milagros Salazar (Fuerza Popular) y Edmundo del Águila (Acción Popular) cuestionaron la permanencia de Edmer Trujillo en la cartera de Transportes y Comunicaciones. Esto por el informe de la contraloría respecto al caso del Hospital de Moquegua y luego de que se revelara que tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua, de los 14 a los que la entidad de control halló presuntas responsabilidades por desembolso de S/41 millones para la construcción de citado nosocomio, trabajan actualmente en dicho sector.

El programa “Cuarto Poder” reveló el último domingo que David Mendoza Fernández, exjefe de Proyectos Estratégicos del gobierno regional, fue designado en marzo pasado como director general de Fiscalizaciones y Sanciones del MTC, con un sueldo de S/20.000, según el portal de Transparencia.

También detalló que está el caso de Jessica Gutiérrez Samo, exdirectora de logística; y de María Calderón Salas, extesorera del GRM. Ambas ahora trabajan bajo el régimen CAS para Provías Nacional, con una remuneración de S/9.930 y S/10.929, respectivamente.

En diálogo con El Comercio, Violeta afirmó que desde el día en que se reveló el informe de la contraloría sobre las irregularidades en la construcción del Hospital de Moquegua, el presidente Martín Vizcarra debió alejar a Trujillo de la cartera de Transportes y Comunicaciones.

Agregó que la última revelación de los funcionarios que ahora laboran en el MTC solo agravan los cuestionamientos en torno a la permanencia de este en el ministerio.

“Después de lo conocido ayer, que da cuenta que los funcionarios implicados en estos presuntos actos de corrupción han sido acobijados en dicho ministerio, no entendemos cómo es posible que hasta ahora el señor Edmer Trujillo no haya presentado su renuncia y menos aún cómo es que el presidente Martín Vizcarra no lo haya destituido. La denuncia es muy grave”, dijo el representante de Contigo en la Comisión Permanente.

Por su lado, Milagros Salazar, quien fue vocera de Fuerza Popular, refirió que el jefe de Estado estaría llevando a funcionarios con falta de experiencia a laborar en altos puestos del Estado y que esto está afectando directamente a la ciudadanía.

“No se trata de traer amigos, sino se trata de colocar a las personas que tengan el perfil para hacer una buena gestión con eficiencia y eficacia y lo que está demostrando [el presidente] es que trae a sus amigos que finalmente no tienen ningún beneficio para el sector y la población”, aseveró a RPP.

En tanto, Edmundo del Águila indicó que el presidente Martín Vizcarra debería deslindar de este caso con acciones concretas. Añadió que el próximo Congreso deberá emprender una investigación política y llegar al fondo de los hechos.

“Lamentablemente ahora estamos sujetos a la voluntad del ministro de Transportes y Comunicaciones, quien para mí debió renunciar hace tiempo, porque ya parece forzado el tema y casi un capricho del presidente que lo coloque siempre como ministro. Pareciera que no existe gente capacitada dentro del mercado laboral como para poder presidir una cartera tan importante", manifestó.

- “Edmer Trujillo debe permanecer”

Por su lado, quien era el vocero de la bancada oficialista en el Parlamento, Clemente Flores, afirmó que no cree conveniente realizar un cambio en el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones, porque -a su criterio- no hay ningún hecho concreto o denuncia grave contra Edmer Trujillo.

"Edmer Trujillo debe permanecer. Si tuviéramos una denuncia de un hecho concreto, una denuncia grave, sí tendría que ser decisión del presidente, pero en este momento son temas que aún están en proceso de investigación y hacer cambios, la verdad, no ayuda mucho a la gestión. Cada cierto tiempo cambia un ministro, el ministro llega y se toma seis meses para conocer el cargo y luego se nos va el año […]. La verdad creo que no es prudente el tema de los cambios”, sentenció.