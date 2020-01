Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de este miércoles, integrantes de este grupo de trabajo coincidieron en que el Poder Ejecutivo ya no debería enviar más decretos de urgencia tras la elección de un nuevo Parlamento en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.

“Ya hay un nuevo Congreso elegido popularmente. Creo que corresponde hacer una exhortación al Poder Ejecutivo para que no estén dando nuevos decretos de urgencia. El Poder Ejecutivo no puede subrogarse en la función del Legislativo y sobre todo porque, además, la Comisión Permanente está claro que no va a poder -eventualmente- terminar de hacer informes sobre todos los decretos de urgencia que están pendientes”, opinó Gilbert Violeta (Contigo).

Violeta también estimó que la “mayoría” de los decretos enviados por el Ejecutivo “no tienen la condición de urgencia”, por lo que se podría esperar a que se instale el nuevo Congreso para que revise estos temas.

Karina Beteta (Fuerza Popular) respaldó el pedido de Violeta y solicitó se envíe un pronunciamiento institucional al presidente Martín Vizcarra.

“Es importante lo que acaba de señalar Gilbert Violeta y en ese sentido no solo usted, en su calidad de presidente del Congreso y de la Comisión Permanente, creo -salvo que haya una oposición de parte de otros integrantes- que podría hacerse de manera institucional […] Exhortar al Ejecutivo a que no siga emitiendo decretos de urgencia, salvo algunos que sean de emergencia. Más aún cuando ya hay un Congreso elegido y seguramente pronto estarán juramentando, entonces, es innecesario seguir atomizando con más decretos de urgencia”, señaló.

Luis Iberico se manifestó en el mismo sentido que sus colegas, aunque hizo una excepción respecto a los decretos que aborden temas de “extrema urgencia”.

“Lo prudente sería que el Poder Ejecutivo no emita -salvo casos de extrema urgencia- esos decretos que ya deben pasar a la agenda del próximo Congreso de la República. En ese sentido debe ir nuestra exhortación y supongo que los voceros de futuras bancadas tomarán interés en este problema”, dijo.

Pedro Olaechea, presidente de la Comisión Permanente, no precisó si emitirá un pronunciamiento al Ejecutivo sobre el pedido. Señaló que la próxima semana podrían estar llegando 15 decretos de urgencia más y agradeció a los equipos por sus análisis.