Los integrantes del disuelto Congreso Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Roy Ventura (Fuerza Popular) y Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), al igual que el integrante de la Comisión Permanente Gilbert Violeta (Contigo) criticaron que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) haya señalado que la renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República fue inconclusa y que, por tanto, continúa desempeñando dicho cargo.

Ana Teresa Revilla , titular del Minjus, dijo a El Comercio que este último martes 29 se entregó al presidente Martín Vizcarra una opinión legal sobre la situación de Araoz. En el documento se afirma que la renuncia de Araoz aún no ha sido aceptada oficialmente porque no hay un pleno del Congreso que la ejecute.

En diálogo con este Diario, García Belaunde criticó que el Minjus haya llegado a esta afirmación sui generis, ya que la consideró “ortodoxa”.

“No hay Congreso y ante un pleno que no existe cómo se puede solucionar eso, pero es evidente que ella ha renunciado y ese sí es un cargo renunciable. No es como el de congresista, que es irrenunciable […]. Me parece absurdo que se diga que no ha renunciado”, agregó.

En esa misma línea se pronunció Roy Ventura, quien remarcó que se debe respetar la decisión que tomó Araoz de no formar más parte del Ejecutivo.

“Si se siente incomoda con el Gobierno, si no se siente identificada con este y plantea una renuncia, por qué obligarla a que todavía se mantenga en el cargo. Entiendo que los del Minjus están desesperados por salvar la poca credibilidad que pueda tener este Gobierno, pero es muy preocupante la manera cómo están interpretando ellos [la renuncia]”, manifestó.

Por su lado, Gilbert Violeta consideró que el Minjus ha realizado una conclusión a su “antojo” que no goza de credibilidad alguna, porque, según agregó, son conclusiones realizadas a su “conveniencia”.

“El Gobierno revela su fragilidad legal, por ello prefiere decir que Araoz sigue siendo vicepresidenta”, agregó.

Por último, Alberto Quintanilla afirmó que el Ejecutivo se ha colocado en una situación políticamente “incoveniente”, pero que es innegable que Araoz continúa siendo la vicepresidenta, porque su renuncia no se concretó ante el Congreso.

“Tendrá su renuncia que ser discutida por el próximo Congreso. Legalmente, sí. Ahora, políticamente me parece que ya no tiene ninguna legitimidad [Mercedes Araoz], pero si estamos haciendo una transición democrática y constitucional, es cierto que ella sigue siendo la vicepresidenta de la República”,sentenció.