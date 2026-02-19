Torres sobre Balcázar: “La constante en la izquierda es que vive del caos, en 50 días pueden destruir el país”

El congresista Miguel Ángel Torres mantuvo una entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, en la que señaló que la actual situación política que vive el país tras la elección de José María Balcázar como presidente del Perú, es una verdadera “pesadilla”.

“La situación en la que hoy amanecemos es de pesadilla. Lo dijimos, lo advertimos, pero es tal cual”, dijo.

Torres reflexionó sobre el significado que tener a un gobernante proveniente de Perú Libre, partido autoproclamado de izquierda, y las consecuencias que ello podría traer para un futuro a corto plazo.

“Si hay una constante de la izquierda es que ellos viven del caos, y ¿Qué esperanza le podemos dar a la ciudadanía? ¿Las personas que viven del caos van a poner orden? (..) en 50 días pueden destruir el país”, afirmó.

Asimismo, advirtió: “con una presidencia de una izquierda extrema, la garantía de unas elecciones transparentes lo vemos completamente lejano”.

En su crítica, el parlamentario sostuvo, además, que aunque se decía que la izquierda no tenía mayoría, las votaciones dentro del Congreso han demostrado lo contrario, con la necesidad de un trabajo arduo para contrarrestar su influencia.

La elección de Balcázar, legislador de 83 años del partido Perú Libre, ha generado reacciones encontradas en el hemiciclo nacional y en distintos sectores, profundizando las tensiones políticas en un contexto marcado por constantes cambios y a puertas de unas elecciones generales.