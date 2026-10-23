El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres Morales, afirmó que el procedimiento para la remisión de la autógrafa de ley de delegación de facultades al Poder Ejecutivo se realizó conforme a la Constitución Política y al Reglamento del Senado, en respuesta a los cuestionamientos por la suscripción del documento únicamente por esta cámara.

A través de una publicación en su cuenta de la plataforma X, Torres sostuvo que la autógrafa fue firmada y enviada al Ejecutivo para su promulgación dentro del marco normativo vigente.

“ La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado. El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente”, señaló.

La declaración se produjo luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, cuestionara el procedimiento y enviara un oficio a Torres en el que recordó que el Congreso está conformado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados.

En el documento, Reto sostuvo que lo ocurrido con la autógrafa “no responde formalmente a la manifestación de la voluntad del Congreso ni al marco constitucional previsto”. Por ello, solicitó que se adopten las medidas correctivas correspondientes, de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República.

Los argumentos de Miguel Torres

Para sustentar su posición, el presidente del Congreso citó el artículo 105 de la Constitución Política, que establece que el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y envía la autógrafa de ley al presidente de la República para su promulgación.

También mencionó el artículo 37 del Reglamento del Senado, que incluye entre las atribuciones de su presidente firmar y remitir las autógrafas de ley al jefe de Estado para su promulgación, conforme a la Constitución.

Asimismo, hizo referencia al artículo 148 del mismo reglamento, según el cual las autógrafas de ley son enviadas por el presidente del Senado al presidente de la República en un plazo no mayor de 15 días hábiles.

Los cuestionamientos se centran en que la autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita únicamente por el Senado y no por la Cámara de Diputados. Frente a ello, Reto pidió revisar el procedimiento, mientras que Torres reiteró que la actuación se ajustó a las disposiciones vigentes.