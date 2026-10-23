Miguel Torres defiende procedimiento para delegación de facultades y afirma que se ajustó al marco legal. (Foto: Andina)
Miguel Torres defiende procedimiento para delegación de facultades y afirma que se ajustó al marco legal. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso de la República, Miguel Torres Morales, afirmó que el procedimiento para la remisión de la autógrafa de ley de delegación de facultades al Poder Ejecutivo se realizó conforme a la Constitución Política y al Reglamento del Senado, en respuesta a los cuestionamientos por la suscripción del documento únicamente por esta cámara.

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